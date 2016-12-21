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21.12.2016 автор:  Богдан Дікальчук

Фестиваль для школярів

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До Дня святого Миколая в спортивному залі Гусятинської ДЮСШ провели також спортивний фестиваль для учнів загальноосвітніх навчальних закладів I—III ступенів. Призи для учасників підготували Тернопільський обласний центр фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» і сектор у справах сім’ї, молоді та спорту райдержадміністрації. 

Юні спортсмени продемонстрували своє вміння в комбінованій естафеті, реалізації міні-футбольних пенальті, штрафних кидках у баскетбольне кільце, човниковому бігу, кидках тенісного м’ячика в ціль, дартсі.

Краще за інших з усіма випробуваннями впоралися школярі з Котівки. Друге місце виборола команда Сидорівської ЗОШ, третє — юні фізкультурники із Самолусківців.

Фото з архіву Антона КУЗИКА

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