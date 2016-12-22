Поведінка водія одразу після автоаварії

Порадьте, як водієві захистити свої права, якщо керований ним автомобіль потрапив в автоаварію і на місці не вдалося досягти взаємної згоди з іншими учасниками дорожнього руху?

М. ШЕВЧУК.

Тернопільський район.

У разі причетності до дорожньо-транспортної пригоди (ДТП) водій зобов’язаний: негайно зупинити транспортний засіб і залишатися на місці пригоди; увімкнути аварійну сигналізацію і встановити знак аварійної зупинки; не переміщати транспортний засіб і предмети, що мають причетність до пригоди; вжити можливих заходів для надання першої медичної допомоги потерпілим і для збереження слідів пригоди; повідомити про ДТП орган чи підрозділ поліції, записати прізвища та адреси очевидців, чекати прибуття поліції; до проведення медичного огляду не вживати без призначення медичного працівника алкоголю, наркотиків, а також лікарських препаратів, виготовлених на їх основі (крім тих, які входять до офіційно затвердженого складу аптечки).

Докладніше про це йдеться у пунктах 2.10, 2.11 Правил дорожнього руху.

Винуватець автоаварії, а при спірності вини і кожен з учасників, повинен зателефонувати на «гарячу лінію» своєї страхової компанії й повідомити про страховий випадок. Пам’ятайте, що розмова записується і потім може бути використана проти вас.

Постарайтеся з’ясувати наявність відеокамер та відеореєстраторів у цій місцевості, зробити декілька знімків місця ДТП і зафіксувати розташування транспортних засобів, слідів гальмування, зіткнення чи наїзду.

Після прибуття поліції стежте за складанням схеми ДТП, допомагайте робити відповідні заміри (в такий спосіб будете контролювати їх правильність). Уважно читайте всі складені співробітниками поліції документи. Якщо там не все правильно, то напишіть свої зауваження.

Напишіть пояснення про обставини ДТП із зазначенням часу, місця, учасників, свідків, транспортних засобів. Але врахуйте, що одразу після автоаварії ви будете у схвильованому стані й не завжди зможете правильно оцінити ситуацію. Тому не пишіть зайвого.

Протягом трьох робочих днів після ДТП винуватцю автоаварії, а при спірності вини і кожному з учасників, треба письмово повідомити свою страхову компанію про страховий випадок. Після цього — надати свій транспортний засіб для огляду або повідомити про його місцеперебування.

Будь-яке рішення про причину ДТП можна оскаржити до суду. Намагайтесь зберегти документи, що підтверджують ваші витрати, пов’язані з ДТП. Такі письмові докази будуть потрібні, якщо доведеться звертатися до суду з позовом про стягнення шкоди.

О. ЗВАРИЧ,

юрист газети.

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