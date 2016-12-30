Трудова книжка без печатки

Я передпенсійного віку. До недавнього часу працювала у приватного підприємця. Коли переглядала свою трудову книжку, то виявила, що останній запис про роботу не завірений печаткою. Допускаю, що мій роботодавець взагалі не мав такої печатки.

Чи не завадить це мені під час оформлення пенсії за віком?



МАРІЯ ВАСИЛІВНА.

Лановецький район.

Заява про призначення пенсії непрацюючим особам подається до управління Пенсійного фонду України за місцем проживання заявника. До заяви про призначення пенсії за віком також додаються документи про стаж. За період роботи, починаючи з першого січня 2004 року, страховий стаж обчислюється територіальними органами Пенсійного фонду за даними, що містяться в системі персоніфікованого обліку. За період роботи до першого січня 2004 року страховий стаж обчислюється на підставі записів у трудовій книжці. Про це йдеться в пунктах 1.1, 2.1 порядку подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», затвердженому постановою правління Пенсійного фонду України від 25.11.2005 р. №22-1.

За відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній трудовий стаж встановлюється на підставі інших документів, виданих за місцем роботи, служби, навчання, а також архівними установами. Якщо документи про трудовий стаж не збереглися, підтвердження трудового стажу здійснюється органами Пенсійного фонду на підставі показань свідків (пункти 1, 2 порядку підтвердження наявного трудового стажу для призначення пенсій за відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній, затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 12.08.1993 р. №637).

У разі звільнення працівника записи про його роботу засвідчуються підписом роботодавця і його печаткою (пункт 4.1 Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників, затвердженій спільним наказом Мінпраці, Мін’юсту, Мінсоцзахисту від 29.07.1993 р. №58).

Якщо ви офіційно працювали у приватного підприємця після першого січня 2004 року, то страховий стаж за цей період буде обчислений за даними системи персоніфікованого обліку. Записи у вашій трудовій книжці, зроблені після першого січня 2004 року, не матимуть вирішального значення для підтвердження трудового стажу.

Не пізніше як за місяць до досягнення пенсійного віку вам треба буде особисто звернутися до Лановецького районного управління Пенсійного фонду, отримати там бланк заяви про призначення пенсії, заповнити його і додати до нього документи про стаж, вік і заробітну плату. В заяві зазначається, де майбутній пенсіонер бажає отримувати свою пенсію: в банківській установі чи на пошті.

Отримавши вашу заяву про призначення пенсії, фахівець Пенсійного фонду повинен видати вам розписку-повідомлення з переліком документів, які за потреби можна буде подати додатково. Не пізніше 10 днів після надходження всіх потрібних документів орган Пенсійного фонду повинен їх розглянути та ухвалити відповідне рішення, яке оформлюється розпорядженням.

Документом, який підтверджує призначення пенсії, є пенсійне посвідчення. За бажання пенсіонера йому видається виписка з розпорядження про призначення пенсії з інформацією про періоди страхового стажу та заробітної плати (доходу), яка врахована при розрахунку пенсії. Рішення про відмову призначити пенсію можна оскаржити до органу Пенсійного фонду вищого рівня або до суду.

О. ЗВАРИЧ,

юрист газети.

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