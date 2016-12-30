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30.12.2016 автор:  Богдан Дікальчук

Від найменших до перевірених у боях юніорів

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Спортивний клуб «Ринг» гостинно прийняв учасників відкритої особистої першості Тернопільської ОДЮСШ з літніх видів спорту з кікбоксінгу. Своє вміння продемонстрували майже сім десятків атлетів — від дітей віком 6—8 років до вже перевірених у боях юніорів. 

Перші в житті перемоги здобули Ярослав Кінах, Давид Сварян, Дмитро Дубас. В інших юнацьких вікових групах не було рівних Максимові Онуферку, Олександрові Мітюрьову, Максимові Марочку, Сергієві Пінкасу, Олександрові Шаванову, Євгенові Чирику, Віталієві Гриневичу, Сергієві Данилюку.

А після напружених двобоїв старших честі піднятися на верхню сходинку п’єдесталу удостоїлися Владислав Шутко, Дмитро Шеремета, Володимир Кійовський та Олена Яруш.

Фото Тернопільської ОДЮСШ з літніх видів спорту

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