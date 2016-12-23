Змінитися й надихнути інших

Із цією чудовою жінкою я познайомилася на щосуботніх тернопільських пробіжках «Рандей» (про них уже писала наша газета — Авт.), почали спілкуватися в соцмережах. Переглядаючи профіль нової товаришки, я була шокована — ще декілька років тому вона, нині струнка й спортивна, важила… понад 100 кілограмів.

Про силу волі, любов до себе розмовляємо нині з Лілією Фальчук.

Їй — 38. Виховує двох діток, є консультантом зі здорового харчування. «Знаєш, до 35-ти я, так би мовити, спала, — розпочинає нашу бесіду Ліля. — В мене не було розуміння і прийняття себе, не було любові до себе. Це те, про що я нині дуже багато говорю. Вийти заміж, народити дітей — ось була моя успішна стратегія життя. Коли побачила, що в шлюбі щось не те, почала заїдати поганий стан, незадоволення собою і ситуацією. В мене не було жодних обмежень — я могла з’їсти неймовірну кількість їжі.

— Коли ти зрозуміла, що потрібно змінюватися? — запитую.

— Цю цифру я пам’ятаю досі — 95 кг. Це було вже після народження другої дитини. А чоловік, якого раніше нібито все влаштовувало, сказав: «Лілю, ти ніколи не схуднеш. А знаєш, як хочеться бачити поруч із собою красиву жінку…» І тоді я почала боротися з вагою, та робила це неправильно — сиділа на жорстких дієтах або ж узагалі голодувала, ковтала таблетки, потім зривалася, і результат сходив нанівець. Тоді зрозуміла, що це не працює. А невдовзі сказала собі — я буду йти до своєї мети, але маленькими кроками, й молила Господа, щоб показав мені шлях.

Ліля записалася у фітнес-клуб, почала стежити за раціоном. Поступово вага стала зменшуватися. Невдовзі моя співрозмовниця вже допомагала й іншим, ставши інструктором і консультантом із харчування у тому ж фітнес-клубі. «На той момент я вже скинула 30 кг. Однак робота займала дуже багато часу й було складно поєднувати її з вихованням дітей. Мені довелося звільнитися. А ще доля послала нове випробування — розлучення з чоловіком. В мене була депресія, стрес, я знову взялася заїдати негативні емоції. Й кілограми повернулися назад».

Тоді Ліля Фальчук почала працювати із психотерапевтом. Депресію вдалося подолати. Невдовзі жінка вирішила вкотре спробувати свої сили: пішла вчитися на консультанта з дієтології.

— Коли людина вирішує, що вона хоче змінитися, то обставини завжди складуться на її користь, — переконана моя співрозмовниця. — Та для цього треба чітко зрозуміти, для чого це потрібно й що це дасть. Якщо є щире бажання, Бог завжди помагає. Шукаючи інформацію, досліджуючи це питання, поступово приходить усвідомлення себе, людина починає цінувати своє здоров’я. Працюючи в сфері дієтології, я помітила, що, жінки з надлишковою вагою переважно живуть заради когось, у них багато невирішених психологічних моментів. Отут саме з останнього треба й починати. Буває, що приходять люди, які хочуть скинути певну кількість кілограмів, а в процесі індивідуальної роботи з’ясовується, що хтось, наприклад, не вміє відмовляти іншим, або ж не дає вихід своїм емоціям, заїдає їх. Треба шукати першопричини набору ваги й їх пропрацьовувати. Якщо до здорового способу життя підійти з різних сторін — відкорегувати меню, зрозуміти першопричини набору ваги, вирішити внутрішні конфлікти, почати себе любити, то людина поступово доходить до тої позначки, в якій комфортно саме їй».

Перший крок для тих, хто хоче змінитися у кращий бік, як каже Ліля Фальчук, — програма-мінімум: «Почніть пити воду й відмовтеся від цукру, робіть це регулярно протягом місяця. Уже від цього будуть помітні зміни».

Наталя ЗАВТУР

Фото з архіву Лілії Фальчук