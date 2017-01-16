Гаряча лінія: про новації в оподаткуванні підприємців

Під час традиційних гарячих ліній Тернопільської об’єднаної ДПІ головного управління ДФС у Тернопільській області фахівці інспекції завжди готові відповісти на актуальні запитання співрозмовників. Черговий сеанс телефонного зв’язку податківців з усіма бажаючими призначений на середу, 18 січня.

Пропонована тема бесіди — «Оподаткування підприємців у світлі змін до Податкового кодексу». На запитання відповідатиме начальник відділу адміністрування податків із самозайнятих осіб Ігор Михайлович ЗАДОРОЖНИЙ.

Телефонуйте йому з 16-ї до 17-ї години за номерами 43-46-46, 43-46-25.

Фото відділу організації роботи Тернопільської ОДПІ