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16.01.2017 автор:  Богдан Дікальчук

Гаряча лінія: про новації в оподаткуванні підприємців

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Під час традиційних гарячих ліній Тернопільської об’єднаної ДПІ головного управління ДФС у Тернопільській області фахівці інспекції завжди готові відповісти на актуальні запитання співрозмовників. Черговий сеанс телефонного зв’язку податківців з усіма бажаючими призначений на середу, 18 січня. 

Пропонована тема бесіди — «Оподаткування підприємців у світлі змін до Податкового кодексу». На запитання відповідатиме начальник відділу адміністрування податків із самозайнятих осіб Ігор Михайлович ЗАДОРОЖНИЙ.

Телефонуйте йому з 16-ї до 17-ї години за номерами 43-46-46, 43-46-25.

Фото відділу організації роботи Тернопільської ОДПІ

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