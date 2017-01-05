Готуйтеся торгувати з касовими апаратами

Після внесених поправок до Податкового кодексу і Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» суттєві зміни передбачено для платників єдиного податку, які реалізовують складну побутову техніку, що підлягає гарантійному ремонту. Про це проінформували в Тернопільській ОДПІ.

Перелік таких товарів мають затвердити в Кабінеті міністрів України до 31 березня 2017 року. Після чого і будуть прийняті Норми про обов’язкове застосування РРО згаданими платниками. Наразі штрафні санкції до торгівців технікою застосовуватися не будуть.

Також в інспекції зазначили, що це буде окремий перелік застосування РРО. Із чинним на сьогодні переліком він ніяк не пов’язаний.

Детальніші консультації — в Центрі обслуговування платників за адресою: м. Тернопіль, вулиця Білецька,1 чи телефоном 43-46-10.

Фото відділу організації роботи Тернопільської ОДПІ