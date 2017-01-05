Лауреати конкурсу «Людина року-2016»

У селі Рукшин на Буковині чоловік заколов вилами дивну істоту, ідентифікувати яку не можуть навіть ветеринари. Подейкують, це так звана чупакабра, котра нищить курей і кроликів. Вона була не єдиною. Селяни стверджують, що чупакабри живуть і розмножуються на покинутому обійсті, підточеному багатьма дивними норами…