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05.01.2017 автор:  Вільне Життя

Лауреати конкурсу «Людина року-2016»

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ВИХРУЩ Анатолій Володимирович — доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри психології та педагогіки Тернопільського національного економічного університету.

ГАСЮК Осип Амброзійович — багаторічний керівник агрофірми «Горинь» Лановецького району, повний кавалер ордена «За заслуги», депутат обласної ради кількох скликань.

КРАВЧУК Юрій Георгійович — підприємець, учасник АТО, меценат. м. Ланівці.

КРОХМАЛЬНИЙ Анатолій Мирославович — журналіст телекомпанії «TV-4».

МИХАЙЛЕЦЬКИЙ Іван Ігорович — військовий комісар Заліщицького райвійськкомату, учасник оборони Донецького аеропорту, кавалер ордена Богдана Хмельницького третього ступеня.

НИКЕРУЙ Степан Степанович — директор ТОВ аграрного підприємства «Колос-2» Теребовлянського району.

САМЧУК Віра Григорівна — заслужена артистка України, актриса Тернопільського академічного обласного драматичного театру ім. Т. Шевченка.

ЦВЯХ Андрій Іванович — доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри травматології та ортопедії з військово-польової хірургії Тернопільського медуніверситету ім. І. Я. Горбачевського.

ЧОРНОВУС Йосиф Петрович — начальник Підгаєцької дільниці Бережанського управління з експлуатації газового господарства.

ШКВАРЛО Іван Володимирович — чемпіон XV Літніх параолімпійських ігор з футболу в Ріо-де-Женейро, кавалер ордена «За заслуги» першого ступеня. м. Підгайці.

Конкурсна комісія.

Фото з вільних джерел

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Вільне Життя

Всеукраїнська незалежна громадсько-політична газета

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