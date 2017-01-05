Лауреати конкурсу «Людина року-2016»

ВИХРУЩ Анатолій Володимирович — доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри психології та педагогіки Тернопільського національного економічного університету.
ГАСЮК Осип Амброзійович — багаторічний керівник агрофірми «Горинь» Лановецького району, повний кавалер ордена «За заслуги», депутат обласної ради кількох скликань.
КРАВЧУК Юрій Георгійович — підприємець, учасник АТО, меценат. м. Ланівці.
КРОХМАЛЬНИЙ Анатолій Мирославович — журналіст телекомпанії «TV-4».
МИХАЙЛЕЦЬКИЙ Іван Ігорович — військовий комісар Заліщицького райвійськкомату, учасник оборони Донецького аеропорту, кавалер ордена Богдана Хмельницького третього ступеня.
НИКЕРУЙ Степан Степанович — директор ТОВ аграрного підприємства «Колос-2» Теребовлянського району.
САМЧУК Віра Григорівна — заслужена артистка України, актриса Тернопільського академічного обласного драматичного театру ім. Т. Шевченка.
ЦВЯХ Андрій Іванович — доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри травматології та ортопедії з військово-польової хірургії Тернопільського медуніверситету ім. І. Я. Горбачевського.
ЧОРНОВУС Йосиф Петрович — начальник Підгаєцької дільниці Бережанського управління з експлуатації газового господарства.
ШКВАРЛО Іван Володимирович — чемпіон XV Літніх параолімпійських ігор з футболу в Ріо-де-Женейро, кавалер ордена «За заслуги» першого ступеня. м. Підгайці.
Конкурсна комісія.
Фото з вільних джерел
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