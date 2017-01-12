Не ялинкою єдиною…

Уже 25-й рік поспіль вихованці обласного еколого-натуралістичного центру творчості учнівської молоді та школярі Тернопільщини доводять, що головним атрибутом новорічно-різдвяних свят є не тільки ялинка.



Адже на виставці «Дідух — різдвяний дух», котра діє в Українському домі «Перемога», показана ціла сув’язь робіт, що не тільки мають естетичний вигляд, а й відживлюють автентично українське і привертають увагу до нього.

Як пояснив директор обласного еколого-натуралістичного центру творчості учнівської молоді, заслужений працівник народної освіти України Іван Герц, традиційна виставка має два завдання: перше — показати: для того, аби створити святкову атмосферу в оселі, зовсім не обов’язково купувати ялинку й іграшки до неї. Набагато розумніше використовути природні матеріли ощадливо та створити святкові прикраси із гілок, шишок, лози, горіхів, злакових… Як можна переконатися на власні очі, вони чудово прикрасять будь-яку оселю, надавши їй казкового затишку. Друге і не менш важливе завдання — залучати школярів до пізнання, а відтак збереження українських давніх традицій. Працюючи над виготовленням чи то дідухів, чи павуків, чи то інших виробів, вони пізнають автентично українські звичаї. А отже, не втрачається самобутність нашого народу. Як наголосив Іван Герц, використання злаків для виготовлення різдвяних атрибутів і прикрас — давній звичай українців. Поки цю традицію підтримуватимуть, вона житиме.

Як уже мовилося, свої вироби на виставці представили учні зі всієї Тернопільщини. Мій співрозмовник наголошує, що географія учасників експозиції рік у рік розширюється. Відрадно, що на цьогорічній виставці яскраво проявили свої таланти щколярі з новостворених громад.

Щодо тих учасників, котрі традиційно приємно дивують роботами, варто відзначити, на думку Івана Герца, Козівський дитячий парк «Лісова пісня». Цьогоріч вони створили павуків з соломи, які уособлюють родовід. Цікаві й лановецькі дідухи під символічною назвою «З Україною в серці». А учні обласного еколого-натуралістичного центру творчості учнівської молоді та школярів представили символічний герб України зі злаків.

Анна ЗОЛОТНЮК.

Фото авторки