Новації, але з 2018-го

Аналіз поданих у попередні роки декларацій для отримання податкової знижки свідчить: найчисельнішим є декларування витрат за навчання. Найсвіжішими змінами до Податкового кодексу передбачено, що розмір плати, який можна включати до податкової знижки, тепер не обмежуватиметься помісячним лімітом у вигляді прожиткового мінімуму, помноженого на 1,4 та округленого до 10 гривень.

Новацією є і можливість враховувати в податковій знижці витрати на навчання члена сім’ї першого ступеня споріднення незалежно від того, отримував він заробітну плату чи ні.

Однак усі ці новації запрацюють тільки в 2018 році – при поданні декларацій за 2017-й. Ті, хто нині реалізовуватиме право на податкову знижку за 2016 рік, повинні керуватися помісячним лімітом – 1930 гривень у розрахунку за кожний повний або неповний місяць навчання. Чинною поки залишається і норма про те, що студентам, які паралельно з навчанням отримували заробітну плату, податкову знижку можуть надати тільки особисто. Як і раніше, податкова знижка не може перевищувати загального річного оподатковуваного доходу у вигляді зарплати.

Детальніші консультації — в Центрі обслуговування платників за адресою: м. Тернопіль, вулиця Білецька,1 чи телефоном: 43-46-10.

Фото відділу організації роботи Тернопільської ОДПІ