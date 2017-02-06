Вільне життя
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06.02.2017 автор:  Вільне Життя

Адреси відпочинку

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Драмтеатр

Завітайте 4 лютого на перегляд комедії Б. Томаса «Тітка Чарлі». 5 лютого вашій увазі драма І. Франка «Украдене щастя», 8 лютого — музична комедія-жарт В. Канівця «Як наші діди парубкували», а 9 лютого — вистава М. Коляди «За крок до тебе». Поч. о 19.00. Для дітей актори зіграють 5 лютого казку М. Кропивницького «По щучому велінню». Поч. о 13.00.

Театр актора і ляльки

Маленьких тернополян запрошують у неділю, 5 лютого, на перегляд веселої казки-гри від В. Лісового (за І. Франком) «Ріпка, або Казка на городі». Поч. о 12.00 і 14.30.

Художній музей

Упродовж лютого діятиме виставка творчих робіт учасників народної художньої студії образотворчого мистецтва «Соняшник» Чортківського гуманітарно-педагогічного коледжу ім. О. Барвінського і творчих робіт керівника студії Сергія Бондара.

До зустрічі наступного тижня!

Фото авторки

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Вільне Життя

Всеукраїнська незалежна громадсько-політична газета

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