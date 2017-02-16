Буряк не для мальовидла

Надворі так зимно, як у псярні. Можна дуба врізати від холоду. Такім змерз, же ледве ноги до хати приволік. Натовклисьмо зо сусідом (бо в нашім віці яке там рубання, сили вже не ті) патиків, тре в п’єцу розпалити — газ економлю. Кидаю в п’єц тоті патики, підсипаю трохи вугля та й слухаю, як жінка з онукою новини одна одній переповідают. Вонука з науки раз на рік як приїде, то є про що теревенити всім. А як двоє зачнут балакати, то страшна сила. Бува, як сі часом наслухаю — заснути не можу. Кілько раз сам собі казав, же слухати не буду, але далі, як той телепень старий, вуха розвісив та й всьо. Але нарешті розійшлисі — тіцько спокою сі зробило.

Не встигім тишою натішитисі, як чую — сморід на всю хату. А во, то що таке є? Внучка розклала всі свої міські причандали і чимось страх смердючим пазурі малює. Зараз тая молодь чисто подуріла. Всьо якесь ненатуральне. Якосьто до міста на базар їздив, такого ся надивив, же ледво дорогу назад додому здибав. Брови зараз у бабів чи то вискубані, чи то виголені, і наверха чимісь чорним намальовані; вії наліплені, ніби як кобилі хвіст, пазурі такі довжелезні та гострезні, як во мій кіт, такий же старий, як і я, має. А які вбйори… Та нема й що казати. І дивуйсі, же по телевізорі показуют напудрених і накачаних чимісь там коханок чи жінок наших політиканів.

Підійшла моя вонука, пазурі наставила та й тішитьсі: диви, діду, які гарні, бурячкові… Шо мавім казати? Я волію ліпше буряк наминати, ніж ним пазурі мастити. Жеби мати здорові пазурі, та й не тілько пазурі, а всьо тіло і насамперед шлунок, є їден рецепт. І не мастига (чи як то кажут «лак») бурячкова, а салат бурячковий, та ще й із яйцьом. Смачно, скоро, а головне — для здоровля добре. Буряк ся того року вродив, а в кого не вродив, то не біда, на базарі повно, тілько би ще Гройсман нам пенсії підняв, жеби годен було той буряк і до буряка щось купити. Продукт корисний, же є в наш час дуже важно.

Для того салату нам тре бурячка грам 300, зо дві яйци, сиру жовтого твердого 80 грам, майонезу три столових лижки, гірчиці їдну чайну лижку, горіхів 80 грамів, їден маринований вогірок (можна квашений, так більше смакує), сіль та перець чорний до смаку. Дістати постарший банячок і зварити в ньому буряк, добре вистудити, почистити і порізати кубиками. Зварити яйці накруто. Потім порізати їх, маринований вогірок і твердий сир. Горіхи подрібнити ножем. То всьо змішати докупи, посолити і поперчити. Майонез вимішати з гірчицьою і заправити тим салат.

Смачного!

Ваш пан ЮЗЕК.

Ілюстрація Миколи Пилиповича