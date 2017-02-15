НЕ ЧАС ДЛЯ РОЗБРАТУ. «У ці дні настає той рідкісний і грізний час, коли на кону — Україна. Перед вирішальним зіткненням ворог задіяв усю потугу окупаційної орди і внутрішніх агентів. Одні вбивають снарядами і кулями, інші — словами зневіри, розбрату та міфом про мир будь-якою ціною. Для України не настане мир без перемоги. Перемога не настане без бодай тимчасового припинення внутрішнього протистояння. Хай скільки б не накипіло, зараз той час, коли всі ми — українці. І ми всі в одному окопі з нашими героїчними Збройними силами. В єдності — наша сила», — то заклик генпрокурора Юрія Луценка.

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ВІДВЕРТИЙ ШАНТАЖ. Польська влада вкотре загострила історичне питання. Лідер правлячої партії «Право і справедливість» (ПіС) Ярослав Качинський заявив, що майбутнє українсько-польських відносин перебуває під питанням через «трактування» в Україні ролі УПА у власній історії. «Я чітко сказав пану Президенту Порошенку, що з Бандерою вони в Європу не увійдуть. Це справа для мене ясна, ми і так виявили величезне терпіння, але всьому є межі», — зазначив Качинський в одному з інтерв’ю. «У хід пішов відвертий шантаж, — коментує цю заяву «Високий Замок». — І в цьому нинішня польська влада нічим не відрізняється від радянської, а тепер кремлівської, яка також забороняла Україні мати свою історію боротьби за незалежність. Також нав’язувала українцям своє трактування історії, аби дивились на своє минуле московськими очима».

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А ТИМ ЧАСОМ… «Лідери польських національно-визвольних змагань також виборювали незалежність своєї країни не в білих рукавичках і не завжди лише парламентськими методами. Але до Романа Дмовського (який був антисемітом, симпатизував ідеям Гітлера, був засновником профашистського націоналістичного політичного угруповання «Табір великої Польщі», виступав за насильницьке ополячення німців і українців) чи Юзефа Пілсудського (автора пацифікації) поляки ставляться як до національних героїв-державників. І ці діячі, що виборювали незалежність Польщі терористичними методами, не завадили сучасній Польщі увійти до Європейського Союзу. То чому нам забороняється шанувати наших героїв? Чому поляки через свої фантомні історичні болі вимагають визнавати весь український визвольний рух злочинним чи негідним?!» — запитує «ВЗ».

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ДЕМОГРАФИ ПОМІТИЛИ: тривалість життя в Україні, хоч і повільно, але зростає. Середньостатистичний український чоловік живе нині 66,4 року, а жінка — 76,3 року. Це на два роки більше, ніж у 1991-му. Найдовше живуть українці у західних регіонах: чоловіки — у Чернівецькій (68,5 року) і Тернопільській (68,4 року) областях, жінки — у Львівській (78,1 року), Волинській (77,5 року) областях та на Вінниччині (77 років). Найменша тривалість життя чоловіків зафіксована у Київській (64,6 року) та Херсонській (64,8 року) областях, а жінок — на Дніпропетровщині (75 років). Найпоширеніша причина смертності в Україні — серцево-судинні хвороби, від яких помирає 68 відсотків людей. У світі цей показник менший ніж 50%.

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ЇМ СМАКУЄ НАШ МЕД. За результатами 2016 року експорт його до Європи сягнув рекордної позначки — 57 тисяч тонн, що більше ніж попереднього року на 58,2 відсотка. А якщо порівняти з даними 2011 року, то його експорт зріс майже у шість разів. Мед в України купують 53 країни. Найбільше Німеччина — 33 відсотки від усього експорту. Загалом частка країн Європи становить 75 відсотків, ще 20% припадає на США та Канаду, решту купують країни Азії.

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ЛІКУЄМО СЕБЕ САМІ… 60 відсотків населення України хворіє щонайменше на одну недугу. І лише 15% навідуються до медиків частіше ніж раз на три місяці. Кожен третій українець не знає, як звати його сімейного лікаря і в якому кабінеті він приймає. Найрідше з цими фахівцями контактують молоді люди та чоловіки середнього і старшого віку. Кожен п’ятий пацієнт (21%) не довіряє своєму сімейному лікареві. Такими є результати опитування, які провела соціологічна група «Рейтинг».

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«НЕМАЄ НІЯКОЇ МОРАЛЬНОЇ РІВНОСТІ між цим м’ясником, головорізом, полковником КДБ Путіним і Сполученими Штатами Америки, країною, яку Рональд Рейган називав «сяючим містом на пагорбі». Стверджувати про якусь моральну рівність між двома країнами є проявом жахливої дезінформованості або неймовірної упередженості», — так відреагував сенатор-республіканець Джон Маккейн на інтерв’ю президента Дональда Трампа, в якому він заявив про свою повагу до Путіна.

За інформаціями видань «Сільські вісті», «Високий Замок», «Експрес», «Українське слово».

Д. ВІТЮК, бібліотекар.

м. Тернопіль.

Фото з вільних джерел