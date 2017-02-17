МАЙЖЕ НОБЕЛЯ ОТРИМАЛА УКРАЇНКА. 32-річна українка Марина В’язовська, що нині живе і працює в Берліні, отримала найпрестижнішу премію Салема за 2016 рік у математиці. Вона прирівнюється до Нобеля, оскільки математикам він не присуджується. Наша землячка розв’язала задачу, роз-в’язок якої математики шукали із XVII століття, — пакування куль в евклідовому просторі. Вона вивела формулу, за якою можна вирахувати, як найщільніше розташувати кулі у 8-вимірному та у 24-вимірному просторі. 15 березня 2016 року Марина В’язовська опублікувала свій розв’язок знаменитої задачі — і це відразу стало світовою сенсацією.

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ГЕРОЯМ МАЙДАНУ. Уряд затвердив виплату одноразової допомоги учасникам Революції Гідності в поточному році. Для цього в резервному фонді держбюджету передбачено 112827100 гривень. Сім’ї загиблих під час буремних подій активістів, посмертно нагороджених званням Герой України, отримають по 320 тисяч гривень. Особи, які дістали тяжкі травми, одержать по 160 тисяч, ушкодження середнього ступеня важкості — по 82 тисячі, легкі — по 48 тисяч гривень.

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ЗВІДКИ ВЗЯЛОСЯ «РОСІЙСЬКОМОВНЕ НАСЕЛЕННЯ»? «Коли почав тріщати Радянський Союз, партійне керівництво злякалося. Бо економічні скріпи розпалися, але можна зачепитися за мовне питання. Тоді блискуче спрацьовують КДБ і ЦК Компартії. Вони, не вдаючись у пояснення, висувають безневинну фразу — «російськомовне населення». І цей вислів собі існував, до нього звикли. А далі з’явилося: «Это русские». Тобто сталося заступлення мовної належності етнічною. Далі наступний крок маніпуляції — «русское зарубежье, наши соотечественники». І завершальна стадія — «Их надо защищать. Это наша обязанность», — то пояснення директора Інституту української мови НАНУ професора Павла Гриценка.

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ОДНЕ ДЛЯ СВІТУ, ІНШЕ — ДЛЯ СЕБЕ. Відомий український політик, багаторічний політв’язень радянських концтаборів, Герой України Левко Лук’яненко стверджує: «У світі панує егоїзм. На індивідуальному рівні його сформували в прислів’я: «Своя сорочка ближче до тіла». На міжнародному рівні національний егоїзм втілюють у життя представники своїх націй у різних сферах економічної, політичної, культурницької, інформаційної діяльності. Людині властиво любити свій рід. І коли єврейський промисловий і фінансовий капітал пропагує творення із французів, українців, німців космополітів (громадян світу), то цю ідею вони поширюють для інших націй, а не для себе. Навпаки, для себе під машкарою так званого обраного народу вони залишають чинним принцип збереження свого єврейства в будь-якому національному суспільстві, й стан обложеної фортеці (гетто), який вони самі собі забезпечують, рятує євреїв від асиміляції й перетворення їх на німців, українців, французів…»

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ВІЙНА ПРОТИ УКРАЇНИ. «Російський імперіалізм і глобалізм (у хабадському виконанні) вже понад 20 років ведуть війну проти української нації за оволодіння нашою землею. Перший — з метою здобути живильну кров для відновлення великої імперії, а другий — для побудови в Україні нового Ізраїлю… (Але) зазіхання на життя нації суперечить людській моралі, як суперечить їй заволодіння чужим добром, крадіжка чужого. Ця наша національна правота схилятиме нам на допомогу все більше країн світу, що пришвидшить відродження України». То думки і сподівання видатного українця сучасності Левка Лук’яненка.

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І ВОРОГІВ НЕ ТРЕБА… Екс-регіонал, а нині народний депутат від фракції «Опоблоку» Нестор Шуфрич, «гастролюючи» по різних ток-шоу на російських телеканалах, звинувачує у невиконанні мінських домовленостей та ескалації конфлікту на Донбасі, внаслідок якого особливо постраждала прифронтова Авдіївка, нашу владу. За його словами, війни хоче саме українська сторона, отже, блокує мирне врегулювання.

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НА ПОЧАТКУ БЕРЕЗНЯ Ватикан перестане карбувати монети євро із зображенням Папи Римського Франциска. Тепер на них буде тільки герб та зірки Європейського Союзу. Папа Римський Франциск, відомий як «Папа бідних», виступає проти негативної влади грошей. Угода між валютним союзом ЄС та Італією включає в себе квоту карбування монет євро спеціально для Ватикану. Перша щорічна серія папських монет із зображенням

Іоанна Павла ІІ стала випускатися з першого березня 2002 року. Монети із зображенням Франциска невеликим тиражем карбуються з 2014 року і одразу стають цінністю для колекціонерів.

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ДЛЯ КИРИЛА І СИРІЯ БАТЬКІВЩИНА? Патріарх РПЦ Кирило заявив: оскільки «противники» Росії розпочали неоголошену війну і хочуть її знищити, тому війна в Сирії є справедливою, оборонною і священною. Глава РПЦ назвав війну в Сирії «захистом Батьківщини» і закликав росіян до мобілізації. «Тепер на прикладі Сирії ми розуміємо, що наші противники хочуть знищити Росію, тому всі ми повинні бути мобілізовані: наші війська, наші спецслужби, все наше населення мають бути мобілізовані», — зазначив Кирило. Сказано це було ще в грудні, але як відверто, недвозначно і цинічно.

За інформаціями видань «Сільські вісті», «Високий Замок», RISU, «Українська правда», «День».

Д. ВІТЮК, бібліотекар.

м. Тернопіль.

Фото з вільних джерел