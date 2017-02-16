ДИТИНА В ІНТЕРНЕТ-ПРОСТОРІ

СЬОМОГО ЛЮТОГО СВІТ ВІДЗНАЧАВ ДЕНЬ БЕЗПЕЧНОГО ІНТЕРНЕТУ ПІД ГАСЛОМ «БУДЬ ЗМІНОЮ: ОБ’ЄДНАЙМОСЯ ДЛЯ КРАЩОГО ІНТЕРНЕТУ». НА ТЕРНОПІЛЛІ ЦЕЙ ДЕНЬ ВІДБУВСЯ У ФОРМАТІ ТИЖНЕВОГО ОНЛАЙН-ЛІКНЕПУ — ІЗ 27 СІЧНЯ ДО 7 ЛЮТОГО.

За словами члена Національного комітету Дня безпечного Інтернету в Україні, офіційного його представника в нашій області Олександри Гриньків, котра ще й очолює громадську організацію «Інформаційно-правовий центр «Права людини», в рамках тижня відбулася низка заходів у школах та профтехучилищах області.

— Передусім ми організували тренінг для учасників студентської ініціативи Тернополя «Наші права», адже студенти проводили з учнями уроки-бесіди, розробляли презентації, які й надалі використовуватимуть не лише вони, а й учителі шкіл, — розповідає Олександра Гриньків. — У рамках тижня відбувся ще й тренінг для вчителів профтехосвіти й понад 15 інших заходів. Крім цього, окремі школи в Бучацькому, Гусятинському, Козівському, Кременецькому, Чортківському районах, показова Школа Microsoft Showcase School — Заліщицька державна гімназія, а також кафедра інформатики та методики її викладання Тернопільського національного педагогічного університету і понад двадцять державних навчальних закладів профтехосвіти провели аналогічні заходи в себе.

Уроки-бесіди «Безпечний Інтернет» у школах області проводили представники громадської організації — учасники СІТ «НП» Ірина та Богдана Марціясь, Соломія Думка, Ірина Мурована, Софія Бобер.

Такі уроки відбулися в ЗОШ I-II ступенів сіл Плотичі Тернопільського району та Яструбового Козівського, в тернопільських ЗОШ №2, №10, №13, №19, №23, №27, №29, в Українській гімназії ім. І. Франка.

Тренери спілкувалися із учнями про безпеку в Інтернеті, його переваги та недоліки. Діти шукали шляхи та способи покращення свого перебування в мережі, обговорювали конкретні ситуації, які траплялися з ними, та сформулювали певні правила щодо того, як не потрапити на гачок шахраїв.

Урок-бесіда відбувся і в Тернопільській спеціальній загальноосвітній школі-інтернаті. Діти обговорювали тему після перегляду презентаційних слайдів та мультфільмів про правила безпеки в мережі. Найбільшу користь Інтернету для себе вони вбачають у можливості спілкування.

— Учні здебільшого сприймають Інтернет позитивно, бо черпають з мережі потрібну їм інформацію, — зазначає Олександра Гриньків. — І старшокласники переважно знають про можливі неприємності, які на них там чатують. Дехто вже на власному досвіді переконався, що Інтернет — це не завжди добре й корисно. Підлітки вважають, що відповідальність за свою безпеку в мережі та обов’язок інформування інших щодо безпечного користування Інтернетом покладається на кожного.

А ось молодші школярі переважно нарікають, що батьки обмежують їм час користування Інтернетом, але водночас розуміють, що це відбувається задля збереження їхнього здоров’я, що батьки переживають, аби діти не втрапили в онлайн-залежність чи в шахрайські тенета. На уроках з інтернет-безпеки школярі отримали завдання — написати листа другові чи подрузі про те, як треба поводитися в мережі.

У Києві відбувся круглий стіл «Дитина онлайн: як забезпечити безпеку і приватність?», під час якого були окреслені напрямки вдосконалення державної політики захисту безпеки і приватності дитини в онлайновому середовищі та налагодження співпраці держави, бізнесу і громадянського суспільства. Підсумковий захід Тернопільського тижня відбувся в обласній універсальній науковій бібліотеці.

Правила поведінки в Інтернеті

1. Поважати права людини завжди, в тому числі й в Інтернеті.

2. Висловлювати свої думки без проявів ксенофобії та расизму.

3. Уникати дискримінаційних висловлювань, висловів «мовою ворожнечі».

Правила власної безпеки

1. Нікому не надавати жодної особистої інформації (ім’я, вік, адресу, номер телефону, номер школи, місце роботи батьків) без згоди батьків.

2. При отриманні інформації, яка примушує почуватися некомфортно, одразу треба розповісти батькам або вчителю (батьки повинні знати всіх, з ким дитина спілкується в Інтернеті).

3. Не варто погоджуватись на зустріч із тими людьми, з якими познайомилися в Інтернеті, без попередньої згоди батьків (якщо зустріч запланована, то це має бути людне місце і бажана присутність кого-небудь з батьків).

4. Ніколи не надсилайте свої фото людині, з якою ви познайомилися через Інтернет, не порадившись із батьками.

5. Не відповідайте на листи чи прохання, які викликають почуття дискомфорту або сорому.

6. Заздалегідь обговоріть із батьками правила роботи в Інтернеті: час і сфери відвідування.

Фото з вільних джерел