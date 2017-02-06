Громада вами гордиться, дівчата!

Наприкінці минулого тижня в Чернігові визначилися лауреати Кубка України з важкої атлетики. І квартет майстринь зі Скалата, які в обласній школі вищої спортивної майстерності займаються під керівництвом Вікторії Шайморданової та Віктора Симіва, знову гідно постояв не тільки за честь об’єднаної територіальної громади, а й Тернопільщини.

Заспівувачем стала Ірина Копитко. Не маючи змоги поборотися за першість через наявність у ваговій категорії до 58 кілограмів незаперечного фаворита Каміли Конотоп із Харкова, в напруженій боротьбі з Катериною Трофимчук з Рівненщини завоювала «срібло». Підкоривши в поштовху снаряд вагою 97 кілограмів, не тільки нівелювала відставання в п’ять кілограмів, допущене після ривка (71 кг), а й випередила головну конкурентку на один кілограм.

У наступній ваговій категорії (до 63 кілограмів) Олена Салабай може похвалитися виконанням завдання наставників. На один з комплектів нагород, зважаючи на заявлені початкові ваги чотирьох суперниць, їй було важко претендувати. Зате зафіксовані 75 кілограмів у ривку і 95 — у поштовху забезпечили майстрівську суму в двоборстві, яка дозволила впевнено посісти п’яте залікове місце. Хоча меж для вдосконалення, звісно, не має. Не зіпсуй у кожній із вправ по одній спробі, дивись, і сума була би на десять кілограмів більшою.

Натомість у турнірі атлеток, чия вага не перевищує 69 кілограмів, фаворитом, на якого всі рівнялися, була майстер спорту міжнародного класу Марія Хлян. Мрії суперниць посперечатися з нею на рівних так мріями і залишилися. Підняті 95 кілограмів у ривку і 122 в поштовху забезпечили відрив від срібного призера за сумою двоборства в сімнадцять балів. Кубковий трофей на пару з продемонстрованим результатом підтвердив право Марії Хлян виступити в складі збірної України на цьогорічному чемпіонаті Європи, який на початку квітня відбудеться в хорватському Спліті. Четвертою ж у цій ваговій категорії стала Іванна Павлик — 91 кілограм у ривку та 103 — в поштовху. Її залікові бали, звісно, теж допомогли жіночій збірній Тернопільщини вибороти четверте місце в командній суперечці.

Нарешті в чоловічих баталіях честь краю захищав лише 16-річний Роман Гудз з Бучацької ДЮСШ. У турнірі дорослих, чия вага не перевищує 94 кілограмів, претендувати в такому віці на один з комплектів нагород, без сумніву, ще зарано. Однак із завданням наставників Ярослава Козюпи та Ігоря Павликівського талановитий юнак теж упорався. Двері до юнацької збірної України, яка теж на початку квітня виступить у Таїланді на чемпіонаті світу серед кадетів віком до сімнадцяти років, удалося відкрити завдяки піднятим у ривку 127 кілограмам і 163-м — у поштовху. В підсумковому ж протоколі розмістився на тринадцятій позиції.

Участь жіночої збірної в турнірі профінансувала обласна федерація важкої атлетики, яку очолює Богдан Олійник. А Роман Гудз разом з наставниками вдячні за допомогу районній фізкультурній організації.

На фото: майстер спорту міжнародного класу Марія ХЛЯН.

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