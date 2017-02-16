ПАЛІТРА, СПОВНЕНА СОНЦЯ

Сергій Бондар народився на Хмельниччині, та дитинство і юність провів на Миколаївщині. А там під щедрим сонцем півдня куди оком не кинь — всюди помаранчевим полум’ям палахкотять соняхи. Тож і студію образотворчого та ужитково-побутового мистецтва, яку згодом організував, назвав «Соняшник».

Усе почалося з невеликого гуртка в Копичинцях, потім — Чортківський районний будинок культури. І ось тепер це вилилось у справжню художню студію, яка функціонує в Чортківському гуманітарно-педагогічному коледжі ім. Олександра Барвінського.

Зважаючи на той факт, що студенти коледжу переважно діти із села, а там нині немає ніякої бази для художнього розвитку юної особистості, Сергієві Федоровичу доводиться з кожним таким членом студії починати з нуля. Але ті, хто наполегливий і хоче чогось досягти, вчаться швидко й уже невдовзі радують керівника першими успіхами. Бондар намагається свою студійну роботу організувати так, щоб це максимально не лише узгоджувалося, але якимось чином і доповнювало навчальні програми коледжу. Майбутні вчителі початкових класів прийдуть у школи, дитячі садки і, дивись, комусь стануть у пригоді знання та вміння, набуті в студії — вчитимуть малят малювання, вестимуть художні гуртки.

Про все це дізналися тернополяни під час відкриття виставки, яку студійці влаштували в художньому музеї, що на вулиці Соломії Крушельницької. З Чорткова сюди прибув спеціальний автобус, який привіз на вернісаж юних художників на чолі з директором коледжу Романом Івановичем Пахолком. Урочини відкрив директор музею Ігор Микитович Дуда. Керівник студії Сергій Бондар розповів про своє творче об’єднання, якому вже понад тридцять років. Студія має звання народної. Роботи її учнів і випускників побували на багатьох виставках у різних країнах, навіть у США. Колекцію своїх кращих творів юні ентузіасти експонували в Борщеві, Заліщиках, а тепер вирішили показати себе в обласному центрі. Усього понад сто робіт, тож умістилися не всі. Тематика розмаїта — пейзажі, натюрморти, стилізовані жанрові сценки, птахи. Техніка виконання теж різна. Особливу увагу майбутні педагоги надають розпису дерев’яних та скляних виробів — так зване ужитково-побутове малярство.

Глядачам сподобалися і «Журавлі» В. Стасюк, і «Сім’я» І. Коник, і графіка О. Ковалик. Цикл картин — портрети Ернеста Хемінгуея, Олександра Барвінського, Чарльза Діккенса, полотна «Зелені Карпати», «Дністровська затока» — виставив і керівник студії С. Ф. Бондар. Схвально оцінили колекцію представники обласного управління культури, центру народної творчості, відвідувачі художнього музею. А директор коледжу Р. І. Пахолок висловив усім тернополянам щиру вдячність.

Фоторепортаж В. БУРМИ.