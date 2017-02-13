Переселенців запрошують на семінар щодо роботи з громадами

Громадська організація «КримSOS» вирішила провести семінар для активних переселенців із Криму та східних областей України щодо теми утворення і діяльності громад. 25-26 лютого захід проведуть у Києві.

Як ідеться в повідомленні організаторів, «КримSOS» шукає ініціативних переселенців, щоби «поділитись досвідом розвитку громад і підштовхнути до запуску власних проектів».

Під час семінару учасники зможуть отримати практичні знання з питань формування та розвитку громади, лідерства у громаді, ресурсів ОТГ і соціальної мобілізації населення. Також вони зможуть попрактикуватись у розробці проекту для розвитку громади.

Охочі взяти участь у семінарі можуть отримати більш детальну інформацію про захід, надіславши листа на скриньку anna@krymsos.com.

Фото з вільних джерел