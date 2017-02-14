Популярний рахунок

Три футбольні колективи, які беруть участь у традиційному турнірі пам’яті колишнього наставника львівських «Карпат» Ернеста Юста, минулих вихідних, 11—12 лютого, провели в своїх групах поєдинки других турів. Результат аналогічний зі стартовим: два виграші, одна поразка, та ще й дві зустрічі знову завершилися із рахунком 4:0.

Одноманітністю в діях, щоправда, поки вирізняються лише гравці першолігового «Тернополя». Ганьбитися в протистояннях з не найкращими аматорськими колективами сусідньої області їм, вочевидь, негоже. Тож і у воротах «Городка» так само побували чотири «сухі» м’ячі. Два з них записав на свій рахунок Тарас Кривий, остаточний підсумок установив Артур Дорі. А відкрив рахунок футболіст, якому тренерський штаб присвоїв псевдонім «Гравець на перегляді».

Натомість аматорські «Ниви» з Тернополя і Теребовлі по черзі порадували та засмутили своїх прихильників. Підопічні Петра Бадла виявилися безсилими в двобої з чинними чемпіонами Львівщини, спортивно-культурним клубом «Демнею», який захищає честь однойменного села з Миколаївського району, — 0:4. А днем пізніше вже чинні чемпіони Тернопільщини з Теребовлі не мали проблем у матчі з «Ясенами» з Ясниської Яворівського району — 3:0. Глянувши на авторів забитих м’ячів, ностальгійно зітхнуть і прихильники ФК «Тернопіль» — Ігор Сороцький, Роман Гаврилюк та Руслан Луцик.

Після двох проведених ігор в активі «Тернополя» шість очок, обох «Нив» — по три. Чи вдасться нашим землякам пробитися до стадії плей-оф, з’ясується наступних вихідних, 18—19 лютого. Спочатку тернопільська «Нива» в суботу поміряється силами з «Руданцями» із Кам’янко-Бузького району. А в неділю «Тернопіль» зіграє з дев’ятнадцятирічними гравцями львівських «Карпат», теребовлянська «Нива» — з «Лео-Керамікою» з розташованого в Перемишлянському районі села з милозвучною назвою Неділиська.

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