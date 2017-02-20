Вільне життя
Вільне життя  |  Важливо  |  Новини  |  Соціум  |  Шахрайство з банківськими картками
20.02.2017 автор:  Вільне Життя

Шахрайство з банківськими картками

04_arxiv_bankkartka

«Ощадбанк: Вашу картку заблоковано, за детальною інформацією звертайтеся за телефоном…» — саме такі смс нещодавно почали отримувати мешканці краю. Власники карток цього банку одразу ж телефонують на номер, вказаний у повідомленні, і, користуючись інструкціями псевдобанкірів, втрачають кошти.

У подібну халепу втрапила 39-річна мешканка Тернополя. Жінка отримала таку смс і одразу ж зателефонувала за вказаним номером. Невідомий абонент, представившись працівником фінансової установи, проінформував жінку, як розблокувати картку. Однак насправді, використовуючи всі реквізити, перевів кошти з картки жертви. Потерпіла втратила понад дві тисячі гривень.

Остерігайтеся подібних смс-повідомлень. Пройдисвіти вміло обманюють свою жертву, а для достовірності навіть використовують посилання на офіційний сайт банку. Запам’ятайте, працівники банку не проводять жодних операцій з відновлення, блокування картки чи переказу коштів по телефону!

Світлана НАКОНЕЧНА.

Фото з вільних джерел

Loading...

Про автора

Вільне Життя

Всеукраїнська незалежна громадсько-політична газета

Напишіть відгук

Ваша пошт@ не публікуватиметься. Обов’язкові поля позначені *

46001
м.Тернопіль
вул.Гетьмана Сагайдачного,9,
+38 0352 235 461
Email: webmaster@vilne.org.ua

Новини

Підписка на новини