Що новий 2017 рік нам готує? За гороскопом аріїв

Кожен з нас, хто нині живе і працює, творить і воює, з нетерпінням хотів би знати про завтрашній день, заглянути в майбутнє: а що буде завтра, через місяць чи рік? Давайте і ми звернемося до древніх астрологів і заглянемо в арійський гороскоп.

Цикл давньоарійського гороскопа землеробів-аріїв перевищує китайський практично втричі. Тридцять два роки циклу відібрані аріями відповідно до часової тривалості обертання планети Сатурн навколо Сонця. Цей гороскоп ближчий і зрозуміліший для нашого народу, ніж спрощена, розрекламована й популяризована, як нині все східне, все китайське, її наступниця — східна система.

Кожен з 32 років має певний символ, пов’язаний з однією з тварин — тотемом. У ньому уособлюється особлива символіка і властивості, які людині, що народилася в той рік, потрібно в собі виховати. Кожному тотему протистоїть свій антитотем, який застерігає про спокуси, вготовані людям певного року народження. Тотем року народження підказує, що і як потрібно робити, аби стати гідним харизми. Потурання своїм недолікам призводить до того, що й у зовнішності людини проявляються риси антитотему — це початок деградації особистості.

Цікава відміна арійського гороскопа від інших гороскопів — це дуальність. Передбачається, що людина народжується в цей світ, володіючи добром і злом у рівних пропорціях. У її власних силах самостійно виховувати в собі всі гідні риси тотема-покровителя або ж піддатися спокусам і впритул наблизитися до антитотема. Також існують і особистості з нейтральним характером. Втім, рівновага в такому разі дуже хитка, щоб можна було зберігати її у всіх випадках.

Чим ви ближче до образу свого тотема, тим більше шансів знайти вищий захист від проявів зла, тим більше і сильніше вас захищає родовий егрегор, духи наших предків. В арійському календарі рік починається в березні, коли Сонце входить в Овен. Початок року за арійським гороскопом настає в день весняного рівнодення, 21—22 березня. Народжені в лютому-березні (до 20 числа першого місяця весни) потрапляють під вплив обох тотемів — минулого і наступного років.

За арійським календарем 2017 рік — це рік Верблюда.

Верблюд:

1953, 1985, 2017, 2049 роки.

Покровитель Верблюда: Рашину — благо.

Символіка знака: вище втілення тверезості і поміркованості.

Тотем Верблюда передбачає витривалість, аскетизм, вміння задовольнятися малим. У Верблюда практично нічого не має. Він все своє носить із собою, до того ж розподіляє завжди дуже розумно і гармонійно. Він недовірливий, завжди очікує гіршого, тому може і наплювати. Він серйозний і добрий, готовий пробачати своїм і чужим їхні недоліки. Але це не заважає йому дивитися на людей з висоти. Коханій людині від нього дістаються дуже їдкі насмішки. Верблюд знає собі ціну і не дозволить її занижувати. Він не намагається її збільшити за рахунок великої кількості речей. До рідних людей він дуже добрий і уважний. Він готовий допомогти їм побороти будь-які труднощі, не надає великого значення їхнім недолікам. У цієї людини вистачить сил допомогти не одній особі. Це надійна і працьовита людина. Але всі свої почуття він тримає при собі і вибирає лише тих, кого вважає вартим його уваги. Верблюд не стриманий у висловах, може «обплювати» навіть дуже близьку людину. Люди, які народилися в рік Верблюда — надійні і працьовиті. Верблюд ховає під маскою глузування надто серйозне ставлення до життя. Він воліє не обзаводитися зайвими речами, а крокувати по життю легко. Повільно, але неухильно рухається Верблюд до своєї мети, і мало що здатне збити його зі шляху.

Антитотем Верблюда — Гієна. Їй притаманні такі якості, як солодкуватість, бажання отримувати задоволення.

Прояв антитотема: перебуваючи під владою Гієни, Верблюд слабкий і навіть випещений, поводиться нерозумно, перебільшуючи значення того, що відбувається навколо нього. Швидко витрачаючи свої кошти, Верблюд, який потрапив під вплив антитотема, не гребує жити за чужий рахунок.

Рік Верблюда буде сповнений турбот для всіх травоїдних тотемів. Але старанність їхня буде винагороджена із надлишком.

Передбачення

Путіна скине Верблюд, — таке передбачення зробив для «Радіо «Свобода» російський астролог Влад Росса:

«2017 рік дуже небезпечний для Путіна. Звісно, йому треба боятися двірцевого перевороту, навіть можливого фізичного знищення. Особливо ця ситуація розгортатиметься починаючи з березня. Чомусь правителі відходять у березні: Черненко помер у березні, Сталін помер у березні, Ленін у Горки відправлений теж у березні. Дуже цікава тенденція. Тому 2017 рік — знаковий рік «переворотів» у Росії. Але в 2016 році все буде добре у Путіна. А чергова чорна полоса, про яку він казав, виявиться знову білою. Тому що все буде чорніти й чорніти.

— А ОРДЛО збережуться?

— Збережуться, доки буде живий Путін, у такому вигляді, як Придністров’я, Абхазія, Південна Осетія, Північний Кіпр. Щось є, але його насправді немає.

Піде з влади Путін, і тоді ці землі повністю повернуться: повне входження економічне до складу України.

Усі лідери бойовиків, усі, хто там очолює угруповання тепер, втечуть у Росію. Зрозуміло, ніхто з ними не буде домовлятися, тож і не зможуть брати участі в житті країни».

Підготувала О. САМЧУК.

Фото з вільних джерел