Школярів ознайомили із секретами ресторанного бізнесу

Фахівці Бережанського районного центру зайнятості організували для місцевих школярів профорієнтаційну екскурсію до ресторану «Анатоль», аби ознайомити учнівську молодь із секретами організації ресторанного бізнесу.

Презентувала заклад громадського харчування адміністратор Олена Женчак. Вона розповіла про історію його заснування, умови, режим праці, перспективи розвитку.

Учні пройшлися залами ресторану, завітали на кухню, поспостерігати за виробничими процесами.

Спеціаліст з профорієнтації РЦЗ Мар’яна Лях розповіла школярам про професії, без яких неможливе існування сучасного ресторанного бізнесу, а це: кухар, бармен, кондитер, офіціант, товарознавець, технолог харчової промисловості, рекламіст, менеджер (управитель) ресторанного бізнесу, економіст. Майбутні випускники дізналися адреси навчальних закладів, де можна здобути ту чи іншу професію.

На думку адміністратора «Анатоля» Олени Женчак, найважливішими рисами працівників ресторану є: активність, доброзичливість, уважність, відповідальність, чесність, увага до вимог клієнта.

Незабутнє враження на присутніх справив майстер-клас, проведений офіціантами закладу, які за лічені хвилини з надзвичайною майстерністю сервірували стіл до дня народження.

Школярі з перших уст довідалися про тонкощі роботи офіціантів.

«Той, хто прагне пов’язати свою трудову діяльність з цим фахом, повинен бути комунікабельним, витривалим, доброзичливим, знати основи психології, а також меню, компоненти страв, – поділилась з учнями своєю професійною успішністю офіціантка Ганна і зауважила: «Висококваліфіковані офіціанти завжди матимуть і роботу, і висові заробітки».

Прес-служба обласного центру зайнятості

Фото прес-служби