Свавілля у факсовому режимі

Конфліктна ситуація, яка триває у футболі Тернопільщини від торішньої осені, минулого тижня, здається, сягнула апогею. І втручання Федерації футболу України, яка апріорі мала би стати третейським суддею, на жаль, тільки роздмухує полум’я.

Усе, нагадаю, через виборчі пристрасті. Перед призначеною на 17 січня цього року восьмою звітно-виборною конференцією Тернопільської обласної федерації футболу переважна більшість її колективних членів знову висунула на посаду голови Володимира Мариновського. Іншого претендента, народного депутата України Тараса Юрика це не задовольнило, його звернення до Федерації футболу України стало причиною перевірок комісією керівного органу вітчизняного футболу неприбуткової громадської організації прихильників гри мільйонів нашої області.

Суттєвих порушень у господарській і фінансовій діяльності ревізори не знайшли, однак перенесення конференції все ж домоглися. З десяток районних федерацій, виявляється, обрали делегатів не на своїх конференціях, а на засіданнях виконавчих комітетів. В обласній федерації, за запевненнями Володимира Мариновського, до зауважень прислухалися, перенісши звітно-виборний форум на 29 квітня. Нова кампанія з обрання делегатів і висунення колективними членами кандидатів на посаду голови обласної федерації, вочевидь, його конкурента на посаду так само не влаштувала. Адже вже сімнадцять з них знову висловилися за Володимира Мариновського.

І тут з’ясувалося, що думка громадськості може нічого й не значити, коли в іншого кандидата є впливові однодумці в… тій же ФФУ. Яким би дисонансом це не звучало в усе ще демократичній Україні, але минулого понеділка, 20 лютого, виконавчий комітет Федерації футболу України, навіть не зібравшись на засідання та не вислухавши зацікавлених осіб, за допомогою надісланого факсом опитування ухвалив рішення про призупинення членства Тернопільської обласної федерації футболу у Федерації футболу України та членства самого Володимира Мариновського у виконкомі ФФУ.

А вже наступного дня, 21 лютого, на установчих зборах оголосили про створення нової громадської організації «Федерація футболу Тернопільської області», головою якої обрали Тараса Юрика. Останній через електронні засоби масової інформації відразу ж запевнив громадськість у тому, що виборний конфлікт вирішено. Мовляв, виконком ФФУ, взявши до уваги численні порушення в діях керівника іншої громадської організації Володимира Мариновського, визнав Тернопільську обласну федерацію футболу нелегітимною і замість неї вже сформовано нову громадську спілку, яка займатиметься як проведенням чемпіонату області, так і розвитком дитячо-юнацького футболу.

Чи справді це так? Делегати проведеної в четвер, 23 лютого, позачергової конференції Тернопільської обласної федерації футболу одностайно дали негативну відповідь. На щастя, виконком ФФУ не має повноважень виключити обласну федерацію зі своїх членів. І на конгресі Федерації футболу України, призначеному на 14 квітня, вся вітчизняна футбольна громадськість дізнається про свавільне рішення, ухвалене через навмисне перекручення фактів. Посилання на нібито нелегітимність ТОФФ легко спростувати, заглянувши до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців. Не кажучи про те, що аналогічне покарання взагалі могли застосувати тільки до тих, хто порушив статути ФФУ, УЄФА чи ФІФА. Так само, як і не мали права виводити когось із членів виконкому ФФУ без подання її президента, обмежившись тільки висновком юридичного департаменту.

Одне слово, делегати позачергової конференції Тернопільської обласної федерації футболу надіслали відкритий лист президентові Федерації футболу України Андрієві Павелку, в якому висловили свою позицію та аргументовано спростували безпідставні звинувачення на свою адресу. Проголосували також за подання до судових органів позовної заяви на рішення виконкому Федерації футболу України. До того ж зупинятися на цьому не збираються. На той випадок, коли і на конгресі ФФУ спробують ухвалити незаконне, на їхню думку, рішення, проголосували і за звернення до УЄФА та ФІФА, в якому виклали підтвердженні факти втручання місцевих органів державної влади в діяльність громадської футбольної організації Тернопільщини. А в міжнародних футбольних інституціях до такого, як відомо, ставляться вкрай негативно.

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