Адреси відпочинку

Драмтеатр

Завітайте 4 березня на перегляд комедії Б. Томаса «Тітка Чарлі». Наступного дня вашій увазі легенда про кохання А. Касона «Наречена світанкової зорі», а 8 березня — музична комедія О. Коломійця «Фараони». Поч. о 19.00. Для дітей актори зіграють 5 березня казку Б. Мельничука та О. Мосійчука «Чари прадавнього лісу» (за мотивами казки Б. Лепкого «Дванадцять місяців»). Поч. о 13.00.

Театр актора і ляльки

Маленьких тернополян запрошують у неділю, 5 березня, на перегляд казки-легенди від Б. Мельничука та В. Лісового «Тарасова казка» (до річниці з дня народження Т. Шевченка). Поч. о 12.00 і 14.30.

ПК «Березіль»

9 березня о 17.00 відбудеться творчий звіт мистецьких колективів з нагоди відзначення Шевченківських днів.

Художній музей

Діє книжково-ілюстративна виставка «Тетяна Яблонська — 100». Із 3 березня розпочне роботу шевченківська виставка з фондів музею під назвою «І мене в сім’ї великій…», а 9 березня завітайте на відкриття виставки живопису Михайла Наума (Теребовля). Поч. о 15.00.

Сквер ім. Т. Шевченка

Покладання квітів до пам’ятника Кобзареві з нагоди 203-ї річниці від дня народження заплановано на 9 березня. Поч. о 12.00.

До зустрічі наступного тижня!

Анна ДАНИЛЕВИЧ,

студентка факультету філології та журналістики ТНПУ ім. В. Гнатюка.

Фото Віри Перун