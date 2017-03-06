ЙОСИФ СЛІПИЙ — У ПАРЛАМЕНТІ. Враховуючи визначний внесок Патріарха Йосифа Сліпого (Йосипа Коберницького-Дичковського) в розвиток національної ідентичності та духовності українського народу, у приміщенні постійних комісій Верховної Ради України відкрито виставку «Великого бажайте», присвячену 125-річчю від дня народження предстоятеля УГКЦ у буремні роки тоталітарних переслідувань. Експозицію підготували постуляційний центр беатифікації УГКЦ у співпраці з Інститутом історії церкви Українського католицького університету.

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ОЛЕНА ТЕЛІГА У БАБИНОМУ ЯРУ. На території Національного історико-меморіального заповідника «Бабин Яр» нарешті постав пам’ятник учасниці українського визвольного руху поетесі Олені Телізі. Освятив його Патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет. І при тому зазначив: «Відкриття цього пам’ятника означає, що ми сьогодні вшановуємо пам’ять усіх тих, хто боровся за незалежність України. Наш народ доводить, що він достойний мати свою незалежну Українську державу, тим, що віддає своє життя за волю України». Патріарх сказав також, «що у ці важкі часи, коли наша держава протистоїть російській агресії, українці мають єднатися, а не протистояти одне одному, адже перед нами основне завдання — відстояти незалежність нашої держави».

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А ТИМ ЧАСОМ… Виступаючи на відкритті пам’ятника Олені Телізі голова проводу ОУН і перший заступник голови Державного комітету телебачення та радіомовлення України Богдан Червак зазначив: «Завершилася дуже довга епопея спорудження цього пам’ятника. Ми почали говорити про це ще в 1992 році, коли встановили пам’ятний хрест. Його підпалювали, фарбували, відбувалися акти наруги і вандалізму, тому виникла потреба встановити пам’ятник, який свідчитиме про одне: Українська держава визнає своїх героїв та шанує їх». І додав: «Сьогодні ми знаємо поіменно 459 членів ОУН, які разом з Оленою Телігою та її чоловіком Михайлом загинули у Бабиному Яру. Ці прізвища і псевдо викарбувані біля пам’ятного хреста».

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СТАЮТЬ ВІДОМИМИ ДЕТАЛІ поїздки Надії Савченко в окупований Донецьк. Так, Георгій Тука, заступник міністра з питань окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб, зазначає, що «безпеку візиту забезпечували на найвищому рівні. Зокрема Денис Казанський висловлює обгрунтовані підозри, що це були саме росіяни, а не бойовики». За його словами, «візит проходив під чуйним супроводом російських «Звезд» і інших російських агітпропів». «Хочу вірити в те, що Надія Савченко не є «агентом Кремля». Разом з тим вважаю, що Росія вміло використовує її в суто своїх цілях. Якщо Савченко не дослухається (до попереджень. — Ред.), її «діяльність» варто обмежити законним шляхом», — вважає Г. Тука.

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А ЩО ПИШУТЬ ЗА «ПАРЕБРИКОМ»? Російське видання «Комсомольская правда» 26 лютого писало, що, перебуваючи в окупованому Донецьку, Савченко нібито заявила: «Я постріляла з ДНРівцями на навчальних стрільбах. Вони чудові хлопці. Ми цілком можемо дружити і чудово співіснувати в рамках єдиної держави». Більше того, видання цитувало нардепа так: «Краще б Україною управляв Путін, а не Порошенко».

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ПІВМІЛЬЙОНА ДЛЯ ПОРАНЕНИХ ВОЇНІВ. Відносно нова українська парафія УГКЦ у Чикаго має церкву Святого Йосифа Обручника, яку вважають визначною архітектурною будовою. При ній діє найбільша кількість українських організацій та спільнот. Раз на рік на подвір’ї церкви збирається до десяти тисяч українців на щорічний фестиваль Оktoberfest. Від початку війни на сході України миряни зібрали півмільйона доларів на гуманітарну допомогу пораненим українським воїнам.

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РОСІЯ ЗАМОРОЖУЄ КОНФЛІКТ НА ДОНБАСІ… Визнання Російською Федерацією «документів» окремих районів Донецької та Луганської областей (ОРДЛО) веде до заморожування конфлікту за типом Придністров’я. Про це заявив другий президент України Леонід Кучма. «На мою думку, Росія давно прийняла для себе рішення влаштувати на пострадянському просторі конфлікт за зразком Придністров’я, заморожений конфлікт. Ситуація з «паспортами» — це крок у цьому напрямку», — сказав Л. Кучма. На його думку, «Росія важкий період санкцій вже пережила» і знайшла «стежки-доріжки», потрібні для російського ринку.

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…І ВЕРБУЄ НОВИХ НАЙМАНЦІВ. Вербувальні центри на території Росії є основним джерелом відбору бойовиків у ряди «народних республік». Згідно з офіційними даними, основні центри, де комплектують підрозділи для військових дій на Донбасі, розташовані в містах Курську, Ростові-на-Дону і Новочеркаську. Крім того, за даними групи «Інформаційний опір», Росія шукає нових найманців у країнах СНД. Левову частку з них вербують у Білорусі, Узбекистані, Киргизстані, Таджикистані та в Сирії. Це обумовлено тим, що в РФ значно зменшилася кількість тих, хто погоджується стати «гарматним м’ясом».

За інформаціями видань RISU, «Україна молода», «Українська правда», «Сільські вісті», «Високий Замок».

Д. ВІТЮК, бібліотекар.

м. Тернопіль.

Фото з вільних джерел