До міжнародних відзнак — всеукраїнські

Два дні тому, 5 березня, в розташованому в Яворові Турківського району Львівщини Західному реабілітаційно-спортивному центрі Національного комітету спорту інвалідів України завершився чемпіонат України з лижних перегонів і біатлону серед спортсменів з ураженням опорно-рухового апарату та з вадами зору. Після надзвичайно успішного виступу на світовій першості погода дозволила найкращим вітчизняним атлетам продемонструвати свою неабияку майстерність і під час визначення лауреатів всеукраїнських стартів.

Сказане так само стосується сімнадцятирічного учня Тернопільської школи-колегіуму імені Йосифа Сліпого Тараса Радя. Ставши нещодавно триразовим призером чемпіонату світу в Німеччині в біатлонних дисциплінах, підопічний заслуженого тренера України Віктора Федорчака постарався виступити не гірше. В лижних перегоном чоловіків в категорії сидячи став чемпіоном України в спринті на 900 метрів і віце-чемпіоном — на дистанції п’ять кілометрів. А ще одне «золото» поповнило скарбничку дворазового віце-чемпіона після суперечки стріляючих лижників у спринті.

На цьому зимовий сезон для найкращих вітчизняних спортсменів з особливими потребами не завершився. Відразу після завершення чемпіонату України вони взяли курс на столицю зимових Параолімпійських ігор 2018 року, корейський Пхенчан, де до 16 березня триватимуть старти передостаннього етапу Кубка світу. А після цього переберуться ще й до японського Саппоро, аби з 17 по 24 березня посперечатися за нагороди завершального етапу цих змагань.

На фото: чемпіонат України в Яворові. Під першим номером на старті — Тарас РАДЬ.

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