Феєрія краси

Традиційно напередодні весни тернополяни обирають найвродливішу дівчину. Ця подія стає справжньою феєрією краси, яскравим шоу, бо, крім дефіле конкуренток у різних нарядах і номінаціях, глядачів тішать ще й виступи відомих співаків, ансамблів, одне слово, естрадних зірок. Минулої п’ятниці в обласному драмтеатрі ім. Т. Г. Шевченка був аншлаг, аплодували і партер, і гальорка. Дев’ятнадцять юних, струнких, неповторних у своїх образах тернополянок, мов пави, пливли по сцені. Чоловіки роззявили роти від подиву, а члени журі морщили лоби: яка ж найвродливіша?

Свято вів Юрій Обод, який ось уже вкотре приїздить до нас на цю незабутню подію із Сум. Мікрофон ведучої цього разу опинився в руках Іванни Онофрійчук, а Юлія Слободян, виконавиця цієї ролі в попередні роки, виступала як солістка-вокалістка. Переможниці торішніх конкурсів ставили номінанткам різні запитання. Відповіді теж додавали до загальних оцінок своєрідниим плюсами. П’ять разів поставали перед глядачами на сцені юні конкурсантки, і все в новому вбранні й у нових образах: у коротких червоних спідницях і чорних топах, в одязі з хутра, купальниках, вечірніх сукнях та ін. Під час перерви присутні обирали «Міс глядацьких симпатій». Найбільше голосів здобула Вікторія Григорків. Не забули і про тих, хто сидів у партері, бельєтажі чи на верхніх ярусах, але був гідний постати і на подіумі. «Міс залу» — цей титул дістався Єлизаветі Невській. Другою «Віце-міс Тернополя-2017» стала Христина Петрашик. Першою — Олена Дячук. Володаркою корони найвродливішої дівчини «Міс Тернопіль-2017» журі обрало Олену Смакоус. Позаторік вона виборола титул «Студміс Тернопіль». Тепер же поїде представляти жіночу красу нашого краю на столичній сцені.

Треба похвалити за організацію яскравого дійства регіонального директора Національного комітету «Міс Україна» Володимира Заверуху, керівника проекту Ольгу Заверуху і незмінного хореографа Ніно, яка також представила кілька художніх номерів зі своєї школи вуличного танцю.

Фото Василя БУРМИ.