КОЗІВСЬКІ АКТОРИ ТІШИЛИ ТЕРНОПІЛЬСЬКУ МАЛЕЧУ

У РАМКАХ ТИЖНЯ АМАТОРСЬКОГО ТЕАТРАЛЬНОГО МИСТЕЦТВА, ЩО ПРИУРОЧЕНИЙ 130-РІЧЧЮ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ РЕЖИСЕРА, АКТОРА, ДРАМАТУРГА, ПУБЛІЦИСТА ТА ПЕРШОГО КЕРІВНИКА «ТЕРНОПІЛЬСЬКИХ ТЕАТРАЛЬНИХ ВЕЧОРІВ» ЛЕСЯ КУРБАСА, В ОСТАННІЙ ДЕНЬ ЗИМИ НА СЦЕНІ ОБЛАСНОГО ЛЯЛЬКОВОГО ТЕАТРУ ПОКАЗАЛИ ВИСТАВУ «КОЗУНЯ-ДЕРЕЗУНЯ». ЇЇ ПІДГОТУВАЛИ АКТОРИ ЗРАЗКОВОГО АМАТОРСЬКОГО ТЕАТРУ «ДИВОСВІТ» КОЗІВСЬКОГО РАЙОННОГО БУДИНКУ КУЛЬТУРИ.

Цьому аматорському театру вже тридцять років. Його керівник та режисер Людмила Ткаченко розповідає, що в театрі задіяно двадцять двоє акторів від п’яти до п’ятнадцяти років.

— Як казав Лесь Курбас, режисер не повинен бути диктатором, а має співпрацювати зі своїми акторами, тому і я прислухаюся до своїх дивосвітиків, — каже Людмила Ткаченко. — Вони інше покоління і мають свої погляди на ті чи інші речі. Тому сьогодні на сцені вовк читає реп, а кізоньки танцюють сучасні танці. Так порадили мої дівчата.

Виставу «Козуня-дерезуня» аматорський театр готував на аграрно-мистецький фестиваль «Коза-фест», який проходив у серпні в Козовій. Її вирішили продемонструвати й тернополянам. Відому казку «Коза-дереза» молоді актори інтерпретували по-своєму, вирішили поставити її на сучасний лад. Тому, окрім репу та молодіжних танців, на сцені дівчата-кізоньки красувалися в модних рваних джинсах.

Про своїх акторів Людмила Василівна розповідає з любов’ю. Каже, що всі надзвичайно креативні й талановиті.

— Мені дуже подобається, що мої «старі» актори (так пані Людмила називає найстарших, п’ятнадцятирічних, акторів театру) вчать молодших не тільки акторської майстерності, а й культури поведінки. Завжди підтримують одне одного, допомагають. Ми разом працюємо над тим, щоб наш театр відкривав нові аспекти театрального мистецтва. Хочемо здивувати і зачарувати глядача.

Головна героїня вистави «Козуня-дерезуня» Юлія Михайлюк у Козівському аматорському театрі вже шість років. Каже, що театр допомагає їй бути більш відкритою до людей, легше заводити нові знайомства. «Незважаючи на різний вік, колектив у нас дружний. Коли готували виставу, і п’яти хвилин не проходило без сміху», — зазначила дівчина.

Десятикласниця Яна Личак, яка є помічницею режисера і виконувала роль бабусі у виставі, каже, що вони надзвичайно вдячні своєму керівникові Людмилі Василівні за те, що опікується ними та допомагає розвиватися.

А про Леся Курбаса мені розповіли молоді актори-аматори Олексій Луців, Володимир Москалюк, Святослав Садовий і Тадей Улішак. Хлопці знають, кому приурочений захід і хто такий Лесь Курбас. Вони розповіли, що основне, до чого прагнув видатний мистецький діяч, це внести якомога більше життя у вистави.

— Лесь Курбас вимагав від акторів не звичайних шаблонних емоцій, а хотів, щоб вони повністю втілилися в роль і грали якомога живіше, — каже дев’ятикласник Володимир Москалюк.

Святослав Садовий додав, що знаменитий режисер завжди наголошував: на сцені говорити має не актор, а його тіло. «Він вносив у вистави елементи танців, деякі репліки героїв перебивав музикою», — розповів молодий актор.

Про те, що вистава «Козуня-дерезуня» вдалася, свідчили гучні оплески й дзвінкий сміх метушливої малечі в залі. Професійність гри молодих акторів-аматорів відзначив і начальник управління культури Тернопільської облдержадміністрації Григорій Шергей, який подякував усім артистам і побажав їм великого театрального майбутнього.

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