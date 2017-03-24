Не забудьте про декларацію

Нагадування від Тернопільської ОДПІ людям творчих професій. Громадяни, які займалися акторською чи концертною діяльністю і не сплатили торік податок на доходи фізичних осіб та військовий збір, повинні падати річну декларацію про майновий стан і доходи за 2016 рік.

Відзвітуватися про отримані торішні неоподатковані доходи радять також спортсменам, репетиторам, представникам інших творчих професій. Термін подання декларації — до першого травня 2017 року. Подати її можна як у паперовому вигляді, так і засобами сучасних інформаційних технологій. Для зручності декларанти можуть скористатися спеціальним електронним сервісом «Декларація про майновий стан» у відкритій частині Електронного кабінету платника, який розміщено на головній сторінці офіційного веб-порталу ДФС України (https://cabinet.sfs.gov.ua/cabinet/faces/index.jspx).

Користувачі сервісу у відкритій частині Електронного кабінету можуть заповнити, зберегти та роздрукувати декларацію. А в розділі «Ведення звітності» особистого кабінету можуть подати декларацію в електронному вигляді. З використанням, звісно, електронного цифрового підпису.

Детальніші консультації, тренінги та надання практичної допомоги в заповненні декларації можна отримати в Центрі обслуговування платників за адресою: м. Тернопіль, вул. Білецька,1 та чи телефоном 43-46-10.

Фото відділу організації роботи Тернопільської ОДПІ