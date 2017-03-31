П’яний таксист наїхав на пішохода

Порушення правил дорожнього руху стало причиною смерті чоловіка. Аварія трапилася 26 березня на вулиці Тарнавського у Тернополі. Водій автомобіля ВАЗ-21099 на регульованому пішохідному переході виїхав на жовтий сигнал світлофора. І як результат — збив перехожого.

Тернополянин, 1949 року народження, отримав тілесні ушкодження. Травми чоловіка виявилися несумісними із життям. Він помер у кареті швидкої допомоги дорогою до лікарні.

Згідно з попередніми висновками медичного огляду, водій автомобіля перебував у стані алкогольного сп’яніння.

Кермувальника затримали відповідно до статті 208 КПК. Уже під час спілкування зі слідчими він повідомив, що перед дорожньо-транспортною пригодою вживав наркотичні речовини та спиртне. Окрім цього, горе-водій зізнався, що таксував і на момент аварії в автівці віз двох пасажирів.

Відомості про цю пригоду внесені до ЄРДР за статтею 286 частина 2 ККУ — порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть потерпілого або заподіяли тяжке тілесне ушкодження.

Слідчі звертаються до тернополян, які стали очевидцями цієї ДТП, допомогти встановити усі деталі. Можливо, хтось бачив момент аварії чи зняв її відеореєстратором. Прохання повідомляти за номером телефону 27-13-29. Анонімність гарантують.

Галина ЮРКІВ.

Фото з вільних джерел