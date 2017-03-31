ПОСЛУГАМИ ЮРИСТІВ СКОРИСТАЙТЕСЯ БЕЗПЛАТНО

У пункті доступу громадян (ПДГ) до офіційної інформації, який діє в Тернопільській обласній універсальній науковій бібліотеці, розпочав свою роботу консультативний пункт Тернопільського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги (БВПД). Кваліфіковані юристи безкоштовно надають первинну та, в окремих випадках, — вторинну правову консультаційну допомогу.



Користувачі Тернопільської ОУНБ зможуть безкоштовно скористатися послугами юристів Тернопільського місцевого центру з надання БВПД кожної другої середи місяця з 10.00 по 13.00 год, а онлайн-консультування населення проводитимуть кожної останньої п’ятниці місяця з 10.00 по 12.00 год у читальному залі в ПДГ. Зокрема, прийомними днями «живого» та онлайн-консультування наступного місяця у книгозбірні будуть відповідно 12 та 28 квітня.

Варто зазначити, що у квітні не будуть надавати консультацій приймальні Української Гельсінської спілки з прав людини.

Запитання щодо роботи консультативного пункту можна надсилати на електронну адресу pdgtounb@gmail.com або ставити їх телефоном (067)687-94-45.

Оксана СОДОМОРА,

головний бібліотекар відділу читального залу ТОУНБ.

Фото з вільних джерел