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31.03.2017 автор:  Вільне Життя

ПОСЛУГАМИ ЮРИСТІВ СКОРИСТАЙТЕСЯ БЕЗПЛАТНО

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У пункті доступу громадян (ПДГ) до офіційної інформації, який діє в Тернопільській обласній універсальній науковій бібліотеці, розпочав свою роботу консультативний пункт Тернопільського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги (БВПД). Кваліфіковані юристи безкоштовно надають первинну та, в окремих випадках, — вторинну правову консультаційну допомогу.


Користувачі Тернопільської ОУНБ зможуть безкоштовно скористатися послугами юристів Тернопільського місцевого центру з надання БВПД кожної другої середи місяця з 10.00 по 13.00 год, а онлайн-консультування населення проводитимуть кожної останньої п’ятниці місяця з 10.00 по 12.00 год у читальному залі в ПДГ. Зокрема, прийомними днями «живого» та онлайн-консультування наступного місяця у книгозбірні будуть відповідно 12 та 28 квітня.

Варто зазначити, що у квітні не будуть надавати консультацій приймальні Української Гельсінської спілки з прав людини.

Запитання щодо роботи консультативного пункту можна надсилати на електронну адресу pdgtounb@gmail.com або ставити їх телефоном (067)687-94-45.

Оксана СОДОМОРА,
головний бібліотекар відділу читального залу ТОУНБ.

Фото з вільних джерел

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Всеукраїнська незалежна громадсько-політична газета

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