Центр зайнятості на Дні кар’єри-2017

Тернопільський національний технічний університет імені І. Пулюя організовував День кар’єри, що відбувся у СМК «Політехнік» в Тернополі. Роботу на заході пропонували: компанії «FORTE Group», «Волошин», товариства «Яваре», «Завод газового обладнання «Альфа-Газпромкомплект», «Future Processing Ukraina», приватні підприємства «МагнетікВан», «Колумбус», Тернопільське державне науково-технічне підприємство «Промінь» та багато інших.

До заходу долучився і Тернопільський міськрайонний центр зайнятості. Фахівці ТМРЦЗ розповіли учасникам Дня кар’єри про послуги служби зайнятості, про техніку складання резюме, ефективність відеорезюме для молодого спеціаліста, проінформували про роль самопрезентації у процесі працевлаштування. Усі охочі спробували свої сили у написанні резюме.

Під час презентації теми «Співбесіда з роботодавцем» ті, хто бажав, дізналися про особливості проходження такої співбесіди та розглянули запитання, які може задавати роботодавець.

Цей захід допоміг студентам ознайомитись із ситуацією на ринку праці Тернополя, дізнатись безпосередньо від роботодавців про вакансії та вимоги до них, встановити контакти з працедавцями у невимушеній відкритій атмосфері, отримати навички самопрезентації та поліпшити комунікаційні якості.

Прес-служба обласного центру зайнятості

Фото прес-служби