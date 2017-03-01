ВЛАДА ЖИРУЄ, А НАРОД БІДУЄ

Ну й затиснула неукраїнська влада своїх пересічних громадян, дихнути не дає. Але чому вона не українська? Тому що так знущатися зі свого народу може тільки антинародна влада. Від її діяльності особливо страждають малозабезпечені, пенсіонери, інваліди, безробітні. Внутрішня політика цієї влади не сприймається жодною логікою. Наші «небожителі» не бачать (або не хочуть бачити) справжній стан речей в Україні, в якій життєвий рівень пересічного люду впав нижче плінтуса. І це сталося останніми роками.

Зрозуміло, що війна з північно-східною ордою забирає багато коштів, сил, нервів, людських життів, але це не може бути виправданням для керівництва, котре не спроможне навести лад в Україні. Народ розуміє, що тяжкий економічний стан, різке падіння курсу гривні і, як наслідок, стрибок цін, призводять до погіршення життя людей, але ж не до такої міри. Не зрозуміло, як можна при тотальному зубожінні народу призначати собі захмарні посадові оклади, виділяти додаткові мільйонні кошти на утримання ВР, Кабміну, адміністрації Президента й інших дежавних структур. А якщо сюди ще добавити всеохопливу корупцію, хабарництво, казнокрадство, різке зростання злочинності та комунальних тарифів, то ситуація видається просто катастрофічною.

Треба розуміти, що таке ставлення до народу небезпечне своїми наслідками. Пригадується, коли Верховна Рада призначала теперішнього прем’єра, він кинув таку фразу: «Тепер я вам покажу, як треба керувати країною». Як бачимо, він дотримав слова, бо показав, як не треба ставитися до бідного народу. Субсидії, які уряд розпорядився видавати найбіднішим верствам населення, не розв’язують проблеми з житлово-комунальними тарифами, оскільки погашають їх частково, а борги за несплату комунальних послуг все зростають і до чого це призведе, нікому не відомо. У цьому питанні уряд пішов найлегшим шляхом — запровадив субсидії, замість того, щоб розв’язувати проблему у комплексі. Йдеться про перехід на будинкові котельні, індивідуальне опалення, утеплення житлових будинків, запровадження альтернативної енергетики: сонячної, вітрової, переведення котелень на торф, пелети та інші види палива. Очевидно, що настав час ліквідовувати монстрів-монополістів на ринку послуг з надання тепла. Робота теплокомуненерго непрозора. Як вони обліковують надання тепла, хто встановлює для них тарифи, мабуть, тільки одному Богу відомо. Одне слово, що хочуть, те й роблять. З боку влади ніякого контролю за їхньою діяльністю немає. Контролю влади взагалі немає ні над чим. Єдине, про що турбуються «небожителі», — це власні доходи, вони неперевершені у справі особистого збагачення, що вміють то вміють.

Підсумовуючи, можна сказати: кримінально-олігархічні клани, які нині керують державою, довели повну неспроможність ефективно господарювати. Невже наші «небожителі» не розуміють, які емоції охоплюють мільйони пенсіонерів з мінімальними пенсіями, інвалідів, безробітних? У них немає довіри до такої влади. Але, нешановні тимчасово утримувачі влади, так діла не буде. Треба трішки ділитися із пересічними людьми, інакше народ ніколи не вилізе з ями, у яку ви його зіштовхнули. Всі політичні партії, які представлені у Верховній Раді, повністю втратили довіру народу своєю недолугою політикою і тому не заслуговують на те, щоб їх знову обрали. Залишається єдина надія, що нарешті народ до кінця зрозуміє, хто ним керує і на наступних виборах обере до влади молоді національно-патріотичні сили, котрі очистять Україну від іржі та болота, куди зіштовхнув її ненаситний олігархат.

Ю. ДОМБРОВСЬКИЙ.

смт Велика Березовиця Тернопільського району.

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