Зимові забави для всіх і для кожного

Для багатьох тернопільців минула зима стала не тільки морозною і сніжною. Завдяки міському центру фізичного здоров’я населення її з повним правом можна назвати ще й спортивною.

Зимові забави для дітей та дорослих у різних мікрорайонах міста подарували людям не тільки позитивний настрій, а й передусім бажання зробити своє дозвілля активним. Діти з батьками із чималим задоволенням регулярно ставали на лижі і ковзани, спробували сили в класичному хокеї, перегонах на санчатах, зимовому футболі, залюбки брали участь у різноманітних естафетах, вікторинах, конкурсах.

Змагання відбулися не лише на відкритому повітрі. Третьокласники загальноосвітніх навчальних закладів, скажімо, визначили найсильніших у спортивному фестивалі «Ігри патріотів». Інші школярі продемонстрували своє вміння також під час спортивно-патріотичних змагань «Будь гідним героїв», «Козацька звитяга». А до циклу свят мужності, сили, патріотизму гармонійно вписався і турнір «Лицарі духу», проведений в 44-й окремій артилерійській бригаді.

Гідним же завершенням стартів стало «Свято зими», проведене в парку культури і відпочинку імені Т. Г. Шевченка. Як і всі інші змагання, воно не було би таким яскравим без плідної співпраці Тернопільського міського центру фізичного здоров’я населення з обласним відділенням Національного олімпійського комітету України, торговими марками «Ласунка» і «Микулинецький бровар», ТОВ «Микулинецький хлібозавод», мережею магазинів «Спортландія» і кафе-пекарнею «Ringo».

Навесні на прихильників здорового способу життя чекає не менше стартів. Стежте за анонсами центру, не втратьте можливості весело та з користю провести час.

Фото Тернопільського міського центру фізичного здоров’я населення