Чому я маю такі нарахування?

Звертаюся до вас щодо статті «Чи правильно мені нарахована субсидія?» На питання, які мене хвилювали, відповіді не отримала, а саме: чому всі одинокі в домогосподарствах (і не тільки одинокі) при мізерних пенсіях від 1350 до 1600 грн і земельному паєві мають нарахування від доходу 6—7 відсотків, а я маю 10,37%, а також хотіла знати, який маю дохід від нарахування: торік мала вісім відсотків, а цього року — 10,37%. Моя пенсія 1523 грн, у банку грошей не маю, жодною торгівлею не займаюсь, корови, свині не маю, користуюся городом 0,11 га та земельним паєм, який в оренді.

Читала в газеті й бачила по телевізору, що в 2016 році при нарахуванні субсидії будуть брати до уваги пенсію чи зарплату, якщо пенсіонер працює, то враховуватиметься і одне, і друге.

Мені не пояснили, чому я маю нарахування 10,37%, а тільки написали правила нарахування субсидії, які можна прочитати в будь-якій газеті.

Чи можливо, що при таких високих цінах на газ і електроенергію одні господарства мають економію, а інші мерзнуть. Яка різниця в тому, коли горить газовий котел, то гріється одна людина чи десять? Якщо світить лампочка, то яка різниця одному чи десятьом? Хоча б була норма випалення газу враховуючи опалювальну площу 450 м куб. Якщо при нарахуванні субсидії 150 грн випалити в жовтні-листопаді по 200 м куб. — платили по 150 грн, а якщо випалити в грудні-січні по 450 м куб., то теж платити по 150 грн. А якщо є якась економія, то краще нехай перерахують на армію.

Якщо в минулому році мала норму випалення газу 410 м куб. при площі 79 м кв., то цього року маю 320 м куб. Йдемо в Європу з такими злиднями, кому ми потрібні? Низькі пенсії і зарплати, ціни високі, ліки дорогі. Затягувати паски? То нехай затягують ті, хто одержує тисячі гривень зарплат чи пенсій і має по кілька вілл і палаців.

Анна МАСИРА.

с. Цебрів Зборівського району.

За роз’ясненнями звернулася до департаменту соціального захисту населення в області. Відповідь отримала від директора департаменту Вадима Боярського.

Відповідно до положення про порядок призначення і надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива (далі — положення), затвердженого постановою Кабінету міністрів від 21 жовтня 1995 р. №848 (із змінами), субсидія призначається одній із зареєстрованих у житловому приміщенні (будинку) осіб за наявності різниці між розміром плати за житлово-комунальні послуги, скраплений газ, тверде і рідке пічне побутове паливо в межах соціальної норми житла та соціальних нормативів користування житлово-комунальними послугами й обсягом визначеного Кабінетом міністрів України обов’язкового відсотка платежу.

Постановою КМУ від шостого серпня 2014 р. №409 «Про встановлення державних соціальних стандартів у сфері житлово-комунального обслуговування» передбачено норми:

для використання природного газу для індивідуального опалення — 5,5 куб. метра природного газу на 1 кв. метр опалюваної площі на місяць в опалювальний період, при соціальній нормі житла для індивідуального опалення незалежно від джерела та виду енергії — 13,65 кв. метра опалюваної площі на одну особу та додатково 35,22 кв. метра на домогосподарство (до внесення змін постановою КМУ від 27 квітня 2016 р. №317 діяли норми: у разі використання природного газу для індивідуального опалення — 7 куб. метрів природного газу на 1 кв. метр опалюваної площі на місяць в опалювальний період). Також враховується корегуючий коефіцієнт, затверджений цією ж постановою, який становить для одно-двоповерхових будинків у Тернопільській області — 1,143;

для користування послугами з газопостачання за наявності газової плити та газового водонагрівача — 14 куб. метрів на одну особу на місяць (до внесення змін постановою КМУ від 27 квітня 2016 р. №317 діяли норми: за наявності газової плити та газового водонагрівача — 18 куб. метрів на одну особу на місяць).

Тому для домогосподарства одинокого пенсіонера зазначена норма споживання природного газу становить 321,22 куб. м (48,87 кв. м х 5,5 куб. м 1,143 = 307,22 куб. м + 14 куб. м на плиту). На все, що спожито понад норму, житлову субсидію не надається.

Пунктом 1 постанови КМУ від 27 липня 1998 р. №1156 (із змінами) «Про новий розмір витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива в разі надання житлової субсидії» встановлено, що за умови призначення житлової субсидії за житлово-комунальні послуги в межах соціальної норми житла та соціальних нормативів користування житлово-комунальними послугами громадяни, які зареєстровані й фактично проживають у житловому приміщенні (будинку), сплачують частку середньомісячного сукупного доходу, а за придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива — частку їх сукупного доходу за попередній календарний рік (Ро), яка визначається за такою формулою: Ро = Кд/Кг х Рг, де Ро — частка плати за послуги для домогосподарства (частка доходу), яка для розрахунку субсидії округлюється до двох знаків після коми; Кд — коефіцієнт доходу домогосподарства — відношення розміру середньомісячного сукупного доходу домогосподарства в розрахунку на одну особу до прожиткового мінімуму (відповідно до Закону «Про державний бюджет України на 2016 рік» прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць у розмірі з першого січня 2016 року — 1330 грн, із першого травня — 1399 грн, із першого грудня — 1544 грн) на одну особу в розрахунку на місяць, встановленого на дату, з якої призначається субсидія; Кг — базовий коефіцієнт доходу для призначення субсидії — два прожиткових мінімуми на одну особу в розрахунку на місяць (Кг = 2); Рг — базова норма плати за житлово-комунальні послуги — 15 відсотків середньомісячного сукупного доходу домогосподарства (Рг = 15).

Постановою КМУ від восьмого вересня 2016 р. №635 «Про внесення змін до положення про порядок призначення та надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива» внесено зміни до порядку надання субсидій, згідно з якими в разі, коли на час звернення за призначенням субсидії особа є непрацюючим пенсіонером, який не має інших доходів, окрім пенсії, до її середньомісячного сукупного доходу враховується розмір пенсії за місяць, що передує місяцю, з якого призначається субсидія.

В окремих випадках за рахунок коштів, передбачених для надання субсидій відповідно до положення, виходячи з конкретних обставин, субсидії можуть призначатися структурними підрозділами з питань соціального захисту населення непрацездатним особам, які проживають самі, на понаднормову площу житла за рішеннями районних, районних у містах Києві й Севастополі держадміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах (у разі їх створення) рад або комісій, які ними утворюються. Рішення про призначення (непризначення) субсидій у таких випадках ухвалюється на підставі акта обстеження матеріально-побутових умов сім’ї і переглядається в разі зміни складу осіб, зареєстрованих у такому приміщенні, працевлаштування таких осіб або виникнення в них інших джерел доходів.

Тож одинокий пенсіонер, в якого немає інших доходів, окрім пенсії, має право звернутись у районне (міське) управління із заявою про призначення субсидії на понаднормову площу житла та для перерахунку житлової субсидії на новий період із врахуванням місячного розміру пенсії.

Підготувала Валентина ДЕВЛИШ.

Фото з вільних джерел