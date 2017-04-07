ТІЛЬКИ ЦИФРИ. 71,76 мільярда доларів становить державний борг України. Про це свідчать дані Міністерства фінансів України. Одна тисяча 300 осіб претендує на 120 вакантних посад у Верховному суді, за статистикою Вищої кваліфікаційної комісії суддів України. 97 діячам культури і мистецтва призначено державні стипендії. 10 осіб отримуватимуть їх довічно та 87 — два роки. Відповідний указ підписав Президент Петро Порошенко. На 50 відсотків за останній час підвищила тарифи «Укрпошта», інформують у прес-службі підприємства. За повідомленням Міністерства оборони України, 30 українських бійців ЗСУ візьмуть участь у військових навчаннях НАТО в Грузії влітку цього року.

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КОМУ БУДУВАТИ МЕМОРІАЛ У БАБИНОМУ ЯРУ? Як зазначає публіцист Сергій Грабовський, ініціатива зі створення Меморіального центру пам’яті жертв голокосту «Бабин Яр» у Києві не може викликати якихось запитань. Але то лише на перший погляд. Бабин Яр — це місце, де нацисти чинили масові розстріли тих, хто «не вписувався» у тоталітарні рамки Третього Рейху. За даними історика Віталія Нахмановича, за весь час німецької окупації у Бабиному Яру було розстріляно 90—100 тисяч людей, із яких приблизно 65—70 тисяч — євреї. Якщо ж враховувати Сирецький концтабір, розташований поблизу і фактично об’єднаний з Бабиним Яром в один комплекс нищення людей (скажімо, частину розстріляних у цьому концтаборі хоронили у Бабиному Яру), то треба додати ще близько 30 тисяч жертв. Деякі історики називають більшу цифру загиблих у цьому двоєдиному «урочищі смерті» — до 150 тисяч. І лише половина з них чи й дещо менше мала єврейське походження. То чи можливо і чи морально виокремлювати когось із жертв цієї гекатомби — і тим самим фактично протиставляти їх іншим жертвам?

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І ХТО ЦЕ РОБИТИМЕ? Інший комплекс запитань виникає у зв’язку з персоналіями, представленими в наглядовій раді зі створення меморіалу. Чи будуть там люди, авторитетні не лише в грошовитих єврейських колах, а й серед усього українського народу? Більше того, зазначає Сергій Грабовський, у наглядовій раді в жодному разі не може бути представників російського «чекістського олігархату», «бо ж іде війна, нехай і «гібридна», а ці олігархи — «привідні паски» економічної машини держави-агресора». І нарешті про змістове наповнення меморіалу, бо якщо, скажімо, «експозиція відтворюватиме те, що написано в «Електронній єврейській енциклопедії», то йтиметься про грандіозну антиукраїнську провокацію. Бо ж у цій енциклопедії стільки «туфти» про українських націоналістів, які зображені ледь не головними ворогами євреїв». «Ясна річ, — пише Сергій Грабовський, — меморіал жертвам нацизму в українській столиці має бути. Тільки от питання: хто і на чиї кошти його споруджуватиме, тобто хто «замовлятиме музику»? І ще одне: чи може Українська держава в особі її очільників і далі вдавати, ніби ця справа її не стосується?»

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«ПАПА ДЛЯ УКРАЇНИ». На Донбасі завершується перший етап гуманітарної акції «Папа для України» — для потерпілих від військових дій. Допомогу отримали близько 200 тисяч людей. А загальна її сума становила близько 16 мільйонів євро, з яких п’ять мільйонів понтифік пожертвував з особистого фонду. Нині триває підготовка до другого етапу акції: вивчаються нові гуманітарні потреби «сірої зони», проводиться відповідний моніторинг, перевірка та узгодження.

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УПЕРШЕ ЗА 200 РОКІВ. В Єрусалимі відбулося урочисте відкриття відреставрованої каплиці над місцем поховання Христа в храмі Гробу Господнього. Реставраційні роботи тут проводилися вперше за 200 років. Над місцем поховання Ісуса в 1810 році, після руйнівної пожежі, була споруджена каплиця, яка з тих пір жодного разу не реставрувалася. Після багатьох років впливу таких факторів навколишнього середовища, як вода, вологість і дим від свічок, святиня потребувала термінової уваги, оскільки був великий ризик її обвалу.

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ЩЕ Й ЛАМПОЧКИ ВИКРУТИВ… Українці — народ підприємливий і господарський. А дехто настільки господарський, що може не лише собі встиду наробити, а й зганьбити свою країну. Те, що наші відпочивальники на українських і зарубіжних курортах беруть з готелів одноразові тапочки і шампуні-гелі, явище звичне: що не використали — кладуть у валізи. Але так, як «погосподарював» український турист у єгипетському готелі Hilton, мабуть, не втрапить більше ніхто. Він вкрав сільничку, кілька економ-лампочок, чотири рулони туалетного паперу, прихопив із собою понад десять склянок, майже 20 чайних ложечок, три ножі та чайник для вершків. Українцеві також сподобалися рушники готелю і кран, який він відкрутив і запакував. Не забув і про їжу: кілька пакетів набив фруктами зі шведського столу. Але винести все це з готелю йому не вдалося: співробітники Hilton попросили туриста відкрити валізи. У результаті — штраф у десяти-кратній вартості вкраденого.

За інформаціями видань «Україна молода», «День», «Сільські вісті», RISU, «Високий Замок».

Д. ВІТЮК, бібліотекар.

м. Тернопіль.

Фото з вільних джерел