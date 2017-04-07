І державу «сапати» треба

Перед свєтами роботи, як завжди, купа. І в хаті лад навести, і коло хати, і коло плота. Мій сусід, як тілько сонце сніг розтопило, погнав із граблями подвір’я шкрабати і листя в садку згрібати. Казав, же буде менше роботи в чистий тиждень. Ну, а поки дожиє до чистого тижня, то, певно, встигне ще й бараболю посадити, бо вже тими днями взявсі гній возити в поле.

Наш народ шпарливий до роботи. Я вже запримітив, же колись бараболю всі дружно на перше-друге травня садили, а теперка багато хто і Благовіщення не хоче чекати. А вже до першої Пречистої встигне випорпати. Колись же навіть у жовтні копалисьмо гектари і всьо встигали. А нинька нє — має народ 10 сотиків, і то спішит садити й збирати.

А найголовніше знаєте що? Доглядати тую бараболю. Бо не проблема загнати саджалку чи рівці нарізати, не проблема копачку найняти і позбирати. Виростити, жеби тоті бульби були, як кулаки в Кличка, — во як тре. А тая бараболя хоче і гною, і сапання, і дощику, і тепла. На моїй вулиці їден господар такого не практикує. В него тілько дві роботи коло бараболі: посадити і викопати. А сапання не признає. Ну, хіба що підгорнути піде. Чисто, як наші депутати. Аво по телевізору чув, же в нас такі є, же ні разу на сесію не ходили, відколи в парламенті є. Ні тобі якийсь закон підготувати, ні поправку, ні прийти і кнопку натиснути. І що доброго з такої роботи може вийти? Як на тім городі: прийшов і пішов, а ти собі рости, державо несапана, і най на тобі будяки ростут.

Добре, що кухня — не Верховна Рада, я до неї гниляків не пускаю. Поки ще піст триває, підсолодимо життє якимось смаколиком. До прикладу, кукурудзяним кексом.

Для него нам тре шклянку кукурудзяної муки, 2,5 столової лижки пшеничної муки, дві яйци і ще два білки, 200 грам цукру, чайну лижку поташу, цедру з двох лимонів і ще зо дві лижки лимонного соку, пів чайної лижки солі, по п’ять столових лижок сметани і олії. Яйці й білки збити з цукром, додати сметану і олію. Окремо змішати пшеничну і кукурудзяну муку, поташ і сіль. Звести всьо докупки, файно збити, тоди виляти в прямокутну форму. Духовку розігріти до 180 градусів і пекти кекс 45 хвилин. Тим часом у склянці води тре розтопити шклянку цукру і всипати чайну лижку розмарину, як маєте. Варити 10 хвилин. То буде в нас сироп. Як кекс сі спече, тре, закім він буде теплий, поляти його тим сиропом. А тоди можна наминати.

Смачного!

Ваш пан ЮЗЕК.

Ілюстрація Миколи Пилиповича