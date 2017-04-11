Іноземна мова — безкоштовно

Визначний німецький письменник Йоган Вольфганг Гете так висловлювався про потребу знання мов: «Той, хто не знає іноземної мови, не знає своєї власної». Сьогодні дедалі більшою стає потреба у вивченні іноземної. Тому незалежно від того, в якій сфері зайнята людина, знання щонайменше однієї мови нині є життєвою потребою. Переваг у вивченні мов безліч: отримання іноземного диплому про вищу освіту, поїздки за кордон, кар’єрне зростання, розширення горизонтів спілкування, можливість здобувати нові знання та багато іншого.

Разом з тим, вивчити мову не так вже й просто, адже для цього треба витратити багато часу і докласти немало зусиль. Нерідко перепоною в оволодінні іноземною стає неспроможність оплачувати дороговартісні послуги репетиторів. Але в Тернополі є місця, де можна отримати такі знання безплатно. Зокрема, в Тернопільській обласній бібліотеці для молоді, де діють безкоштовні курси німецької, англійської та польської мов для різних рівнів знань.

Тут створено кілька клубів вивчення іноземних мов: клуб спільного вивчення початкового рівня англійської мови для дорослих, English speaking club — навчальні заняття для дітей віком від 5 до 7 років, клуб німецької мови для початківців, клуб спілкування для молоді віком від 12 до 20 років, навчальні курси англійської мови для дітей та дорослих, клуби спілкування англійською мовою, які проводять волонтери-американці для тих, хто вже має певні знання, курси польської мови для початківців та середнього рівня знань.

Заняття відвідують люди різного віку та із різним рівнем знань. Як розповіла бібліотекар сектору документів іноземними мовами Оксана Майка, кожен клуб орієнтований на певну вікову категорію відвідувачів. Наприклад, вивчати англійську мову можуть охочі від п’яти років. Щодо польської та німецької мов, то їх вивчають дорослі.

До речі, обов’язкового графіку відвідин немає. Кожен може приходити тоді, коли знаходить вільний час. Є тернополяни, які відвідують заняття постійно, а є такі, що пропускають їх через брак часу.

За словами колишньої відвідувачки занять з англійської мови в цій книгозбірні 19-річної студентки факультету філології та журналістики Тернопільського педуніверситету Ірини Куби, на уроках викладачі використовують різноманітні методики навчання — від письмової граматики, презентацій до ігрових вправ.

— Методика викладання залежить від того, який рівень вивчення мови ти обираєш для себе, — зауважує студентка. — Наприклад, я відвідувала курси для осіб із середнім рівнем знання англійської. Завдяки навчанню за рік я значно вдосконалила свої знання у граматиці та спілкуванні.

Для зручності учасників клубів уроки викладання мов проводяться у післяобідню пору (з розкладом занять тернополяни можуть ознайомитися на сайті ТОУНБ або звернутися безпосередньо до працівниць книгозбірні). Наразі набір охочих вивчати мови триває. Для того, щоб записатися на курси, досить заповнити формуляр на отримання книжок під абонемент, заплатити вступний внесок у фонд бібліотеки в розмірі 20 гривень і придбати читацький квиток, вартість якого також становить 20 гривень, для дітей до 10 років — 10 гривень.

Анна СЕМЕНКІВ,

студентка ІІ курсу факультету філології та журналістики ТНПУ ім. В. Гнатюка.

Фото з вільних джерел