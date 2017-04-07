Я належу до дітей війни. Маю постанову суду, згідно з якою мені повинні виплачувати надбавку до пенсії. Однак такої надбавки чомусь не отримую. Хочу, щоб на це моє звернення відгукнулися діти війни, які опинилися в подібній ситуації. Телефонуйте мені на номер (067)254-95-06. Будемо разом відстоювати наші права і вимагати покарання винних.

Може, щось підкаже юрист?

Дмитро Р.

Борщівський район.

Відповідно до постанови Борщівського районного суду від 30 червня 2009 р. управління Пенсійного фонду в Борщівському районі зобов’язане здійснити нарахування і виплату вам та іншим десятьом дітям війни підвищення до пенсії в розмірі 30% мінімальної пенсії за віком — за період з 9 липня по 31 грудня 2007 р. та з 22 травня по 31 грудня 2008 р.

Ваш спір вирішувався за правилами адміністративного судочинства. Наведена постанова обмежує права позивачів — дітей війни, оскільки суд безпідставно обмежив їм строк виплати підвищення до пенсії конкретною датою — 31 грудня 2008 р. Пенсія є періодичним платежем, виплата якої, за загальним правилом, не обмежена в часі. Підвищення до пенсії — це додаткова виплата, що нерозривно пов’язана з виплатою пенсії і також має не визначений у часі граничний термін. З цього приводу є роз’яснення Вищого адміністративного суду України від 9 січня 2014 р.

На дату винесення цієї постанови Борщівського райсуду діти війни мали право на підвищення до пенсії в розмірі 30% мінімальної пенсії за віком. Однак наприкінці 2014 р. до статті 6 Закону «Про соціальний захист дітей війни» були внесені зміни і з того часу згадане підвищення виплачується у порядку та розмірах, встановлених урядом. Нині розмір підвищення до пенсії дітям війни становить 66 грн 43 коп. Про це йдеться в постанові Кабінету міністрів «Про підвищення рівня соціального захисту найбільш вразливих верств населення» №1381 від 28 грудня 2011 р. (з подальшими змінами).

Якщо вказана постанова Борщівського райсуду набрала чинності, тобто не була скасована чи змінена судом вищої інстанції, то вона підлягала обов’язковому виконанню. Якщо орган Пенсійного фонду відмовився добровільно виконати постанову, то вона мала бути виконана у примусовому порядку. Для цього позивачам (стягувачам) треба було звернутися до суду із заявами про видачу виконавчих листів, а потім такі листи спрямувати в Державну виконавчу службу для примусового виконання.

Кожен громадянин має право отримувати вичерпну інформацію про своє пенсійне забезпечення в територіальному органі Пенсійного фонду, зокрема: знайомитися з матеріалами своєї пенсійної справи, вимагати надання завірених в установленому порядку копій документів, що містяться в пенсійній справі, і копій розпоряджень про призначення (перерахунок) пенсії. Скористайтеся цими правами.

Крім того, можете звернутися до Борщівського райсуду із заявою, щоб той зобов’язав управління Пенсійного фонду в Борщівському районі подати суду звіт про виконання постанови від 30 червня 2009 р. у вашій справі. Таке право суд має відповідно до статті 267 Кодексу адміністративного судочинства. Ваші подальші дії залежатимуть від змісту отриманої відповіді.

Орест ЗВАРИЧ.

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