Вільне життя
Вільне життя  |  Важливо  |  Новини  |  Соціум  |  Україна  |  Ще одна онлайн-послуга в сфері соціального захисту
11.04.2017 автор:  Вільне Життя

Ще одна онлайн-послуга в сфері соціального захисту

Drukuvannya

Міністр юстиції Павло Петренко, міністр соціальної політики Андрій Рева, очільник Державного агентства з питань електронного урядування Олександр Риженко та президент Фонду Східна Європа Віктор Лях презентували нову електронну онлайн-послугу в сфері соціального захисту — отримання допомоги при народженні дитини. Відтепер батьки новонароджених можуть подати документи для отримання державної допомоги в будь-який зручний час 24 години на добу 7 днів на тиждень через мережу Інтернет. Раніше подати документи для отримання допомоги можна було лише в паперовій формі.

Електронна послуга вже доступна через портал Мінсоцполітики e-services.msp.gov.ua. Згодом її можна буде отримати на єдиному державному порталі адміністративних послуг my.gov.ua.

За рахунок автоматизації значно пришвидшується процес розгляду документів від суб’єктів звернення та ухвалення відповідного рішення. Результат надання електронної послуги в електронній формі скеровується суб’єкту звернення. Важливим нововведенням є зменшення кількості документів, що вимагаються від суб’єктів звернення — відтепер не вимагається копія свідоцтва про реєстрацію шлюбу.

Діана РОМАНІВ.

Фото з вільних джерел

Loading...

Про автора

Вільне Життя

Всеукраїнська незалежна громадсько-політична газета

Напишіть відгук

Ваша пошт@ не публікуватиметься. Обов’язкові поля позначені *

46001
м.Тернопіль
вул.Гетьмана Сагайдачного,9,
+38 0352 235 461
Email: webmaster@vilne.org.ua

Новини

Підписка на новини