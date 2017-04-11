Ще одна онлайн-послуга в сфері соціального захисту

Міністр юстиції Павло Петренко, міністр соціальної політики Андрій Рева, очільник Державного агентства з питань електронного урядування Олександр Риженко та президент Фонду Східна Європа Віктор Лях презентували нову електронну онлайн-послугу в сфері соціального захисту — отримання допомоги при народженні дитини. Відтепер батьки новонароджених можуть подати документи для отримання державної допомоги в будь-який зручний час 24 години на добу 7 днів на тиждень через мережу Інтернет. Раніше подати документи для отримання допомоги можна було лише в паперовій формі.

Електронна послуга вже доступна через портал Мінсоцполітики e-services.msp.gov.ua. Згодом її можна буде отримати на єдиному державному порталі адміністративних послуг my.gov.ua.

За рахунок автоматизації значно пришвидшується процес розгляду документів від суб’єктів звернення та ухвалення відповідного рішення. Результат надання електронної послуги в електронній формі скеровується суб’єкту звернення. Важливим нововведенням є зменшення кількості документів, що вимагаються від суб’єктів звернення — відтепер не вимагається копія свідоцтва про реєстрацію шлюбу.

Діана РОМАНІВ.

Фото з вільних джерел