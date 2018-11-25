Фінал удався на славу

Уже втретє міський центр фізичного здоров’я населення і федерація легкої атлетики Тернопільської області за підтримки Тернопільської міської ради провели ініційований і всіляко підтримуваний Міжнародною асоціацією легкоатлетичних федерацій спортивний фестиваль «Дитяча легка атлетика». Участь у ньому взяли учні п’ятих класів із 21-го загальноосвітнього навчального закладу обласного центру.

Аби змагання відбулися на найвищому рівні, а результати були справедливими, для їхнього суддівства запросили членів збірної області з легкої атлетики, які є студентами факультету фізичного виховання Тернопільського національного педагогічного університету імені В. Гнатюка.

Зрештою, філософія будь-яких змагань передбачає, що право посперечатися за головні нагороди отримують найсильніші. Тож наприкінці минулого тижня в залі ігрових видів спорту Тернопільського національного педагогічного університету імені В. Гнатюка зібралися шість найкращих збірних юних прихильників «королеви спорту», які з честю подолали горнило відбіркових стартів — шістдесят п’ятикласників із ЗОШ №№3, 4, 6, 10, 11, 24.

І кожен, без сумніву, мріяв про перемогу. Перед початком змагальної частини розминку з дітьми провела майстер спорту з гімнастики, тренер фітнес-клубу «Energy» Олена Шульгіна. Родзинкою ж церемонії урочистого відкриття став показовий виступ очолюваної Іриною Лилик команди «Brihgt emotions».

Напружені баталії в семи різноманітних естафетах, звісно, не обійшлися без надміру емоцій. Іноді одну команду від іншої відділяли лічені секунди. Причому об’єктивна суддівська колегія, добре розуміючи, що в азарті боротьби цілком можна і помилки допустити, прискіпливо стежила, аби всі змагалися за правилами.

Ретельний підрахунок здобутків найбільше порадував п’ятикласників з Тернопільської ЗОШ №24. Цього року вони — чемпіони. Друге місце завоювали їхні ровесники зі школи-ліцею №6 імені Н. Яремчука, третє — Тернопільської СШ №3 із поглибленим вивченням іноземних мов.

Постійні партнери організаторів — торгова марка «Ласунка» і мережа магазинів «Спортландія» порадували подарунками і призами не тільки лауреатів, а й усіх учасників фінальних стартів. Організатори ж виготовили для учасників фіналу ексклюзивні медалі, відзнаки і рюкзаки.

Фото Тернопільського міського центру фізичного здоров’я населення