І знову курс на Закарпаття

Уже вдруге цього місяця вихованці Тернопільської комунальної ДЮСШ із греко-римської боротьби побували на Закарпатті. Цього разу, щоправда, продемонстрували свою майстерність не в Мукачеві, а в Береговому, де наприкінці минулого тижня стали відомі лауреати аж 48-го міжнародного турніру «Спорт без кордонів». У традиційних змаганнях узяли участь понад шістсот атлетів із 35 вітчизняних збірних і 15 команд, які представляли Молдову, Словаччину, Чехію, Угорщину, Румунію, Сербію, Хорватію, Боснію та Герцеговину і Німеччину. Тож третє місце, яке завоювали юні тернопільські борці в загальному заліку, погодьтеся, гідне поваги.

У своїх вагових категоріях не було рівних Назарові Бабінському із ЗОШ №17, Степанові Жмурку із ЗОШ №24 і Олександрові Шевчуку із ЗОШ №21. А відзнак за третє місце удостоєні Владислав Кротюк із школи-ліцею №6 імені Н. Яремчука, Станіслав Максим’юк із ЗОШ №24, Павло Павлович із ЗОШ №16, Олександр Свистун і Віталій Воркун із ЗОШ №22, Олександр Городиловський із ЗОШ №19 і Максим Шкабара із ЗОШ №18.

Юні тернопільські борці займаються під керівництвом заслуженого тренера України Андрія Телебана, майстрів спорту Володимира Лучанка і Сергія Вар’яна.

Фото з архіву навчального спортивного закладу