Коли перший звітний період

Інформація від фахівців головного управління ДФС у Тернопільській області. Відповідно до абзацу другого підпункту 298.1.2 пункту 298.1 статті 298 Податкового кодексу України зареєстровані в установленому законом порядку суб’єкти господарювання (новостворені), які протягом десяти днів із дня державної реєстрації подали заяву щодо обрання спрощеної системи оподаткування та ставки єдиного податку, встановленої для третьої групи, яка не передбачає сплату податку на додану вартість, вважаються платниками єдиного податку з дня їх державної реєстрації.

Для зареєстрованих в установленому законом порядку суб’єктів господарювання (новостворених), які протягом десяти календарних днів з дня державної реєстрації подали, заяву щодо обрання спрощеної системи оподаткування та ставки єдиного податку, встановленої, зокрема, для третьої групи, перший податковий (звітний) період починається з першого числа місяця, в якому відбулася державна реєстрація (абзац другий пункту 294.4 статті 294).

Фото сектору комунікацій ГУ ДФС у Тернопільській області