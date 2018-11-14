Нокаут — як рецепт перемоги

Абсолютний чемпіон світу з боксу українець Олександр Усик завдяки яскравій перемозі над британцем Тоні Беллью вперше захистив чотири свої титули найсильнішого серед професіоналів першої важкої ваги за версіями WBA (Super), WBC, IBF и WBO, а також пояс журналу The Ring. Повчитися би футболістам донецького «Шахтаря», як долати своїх суперників на головній арені «Манчестер Сіті».

Поєдинок боксери розпочали доволі таки акуратно. Кожен, так би мовити, приглядався до суперника, вибирав правильну дистанцію для атак. Пришвидшувати темп і відчутно збільшувати кількість завданих ударів фаворит двобою (а таким, віддаючи належне британцеві, фахівці вважали все таки українця) розпочав тільки з третього раунду. Причому великої переваги в Олександра Усика в дебюті не було — Тоні Беллью намагався відповідати не менш потужними зустрічними ударами і доволі таки регулярно досягав мети.

Утім авторові цих рядків (хоч добре розумію: не великий спеціаліст у боксі) важко погодитися з новиною про те, що за хвилину до кінця восьмого раунду, на момент завершення бою, судді за очками віддавали перевагу Беллью. Передусім британець постійно притискався до канатів, а захист ніколи не був найкращим засобом для атаки. До того ж і перший тривожний дзвіночок пролунав у його голові (чи по голові) вже в четвертому раунді, коли після одного з точних і потужних ударів Олександра на якусь мить, без сумніву, втратив концентрацію. То де тут перевага за очками господаря рингу, коли ще й у п’ятому раунді голова Беллью не раз стрясалася від дотику з рукавицями Усика. А в сьомому, після відмінної «двійки», британець не опинився на підлозі хіба завдяки притаманній собі стійкості.

Зрештою, аби розвіяти сумніви і в своїй перевазі над Беллью, і в тому, ніби не здатний відправити опонентів у нокаут, Олександр Усик у вже згаданому восьмому раунді показав себе в усій красі. Після удару правою, а потім і лівою, який знову добряче струсонув голову суперника, британець просто перестав захищатися. А ще один потужний постріл відправив його на підлогу. Рефері розпочав підрахунок, але невдовзі, не побачивши в очах Тоні Беллью бажання підніматися, зупинив бій, так і не дорахувавши до десяти.

Що далі? Британець Тоні Беллью, який після поразки не приховував сліз, вже встиг оголосити про завершення кар’єри. Натомість в українця Олександра Усика, схоже, завершується кар’єра в… першій важкій вазі. Далі пробуватиме підкорити не менші вершини в надважкій. Промоутер нашого земляка повідомив, що свій наступний бій той проведе на початку 2019 року. Ось тільки ім’я суперника ще не відоме.

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