Порадували наставників

Юні вихованці Тернопільської ОДЮСШ із літніх видів спорту, яку очолює Олександр Куриляк, не втомлюються радувати своїх наставників новими перемогами. Одні повернулися в хорошому настрої зі Львова, інші визначили лауреатів першості свого навчального спортивного закладу.

У Львові, до речі, нещодавно побували прихильники спортивної ходьби, які тренуються під керівництвом учасниці трьох Олімпіад Віри Зозулі. У відкритому чемпіонаті Львівської обласної організації ФСТ «Україна» з легкої атлетики в приміщенні найкраще виступив Денис Янусь. Подолавши дистанцію 2000 метрів за 11 хвилин 19,5 секунди, виборов друге місце. Відзнак же за третє удостоєні Олександра Франків, яка аналогічний відрізок подолала за 11 хвилин 0,5 секунди, і Софія Крячкова, яка в спортивній ходьбі на 1000 метрів зупинила хронометр на позначці 5 хвилин 51,4 секунди.

Близькими до нагород були і ще двоє наших землячок. П’ятою на дистанції 2000 метрів фінішувала Любов Губанова, а на вдвічі коротшій — Анастасія Зозуленко.

Натомість у палаці спорту «Текстильник» відбулася особиста першість Тернопільської ОДЮСШ із літніх видів спорту з важкої атлетики. Юні богатирі сперечалися не тільки за медалі і грамоти, а й за право захищати честь навчального спортивного закладу на всеукраїнських змаганнях. У суперечці дівчат у своїх вагових категоріях перемогли відразу чотири підопічні Надії Глинської — Каріна Тихоліз, Юлія Зозуляк, Христина Полюга і Мар’яна Івануха, а також Софія Закидальська, яка займається під керівництвом Романа Бутрина.

Ці наставники, а також Іванна Павлик підготували і переможців турніру юнаків — Володимира Семенину, Віктора Батурину, Мар’яна Христинича, Романа Луковського і Максима Лубова.

А. ЯЦИНА,

заступник директора Тернопільської ОДЮСШ із літніх видів спорту.

На фото: учасниця трьох Олімпіад Віра ЗОЗУЛЯ (справа) налаштовує своїх підопічних перед стартом.

Фото з архіву навчального спортивного закладу