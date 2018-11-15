Розміри ставок для платників єдиного податку четвертої групи

Нагадування від фахівців головного управління ДФС у Тернопільській області. Відповідно до підпункту 4 пункту 291.4 статті 291 Податкового кодексу України до платників єдиного податку, які відносяться до четвертої групи (сільськогосподарські товаровиробники), належать, зокрема, фізичні особи – підприємці, які провадять діяльність виключно в межах фермерського господарства, зареєстрованого відповідно до Закону України «Про фермерське господарство».

Звісно, за умови виконання сукупності таких вимог:

— здійснюють виключно вирощування, відгодовування сільськогосподарської продукції, збирання, вилов, переробку такої власної вирощеної або відгодованої продукції та її продаж;

— провадять господарську діяльність (крім постачання) за місцем податкової адреси;

— не використовують працю найманих осіб;

— членами фермерського господарства фізичної особи є лише члени її сім’ї у визначенні частини другої статті 3 Сімейного кодексу України;

— площа сільськогосподарських угідь та/або земель водного фонду у власності та/або користуванні членів фермерського господарства становить не менше двох, але не більше двадцяти гектарів.

Пунктом 292 прим. 1.2 статті 292 прим. 1 ПКУ встановлено, що базою оподаткування податком для платників єдиного податку четвертої групи для сільськогосподарських товаровиробників є нормативна грошова оцінка одного гектара сільськогосподарських угідь (ріллі, сіножатей, пасовищ і багаторічних насаджень), з урахуванням коефіцієнта індексації, визначеного за станом на перше січня базового податкового (звітного) року відповідно до порядку, встановленого Кодексом.

Базою оподаткування податком для платників єдиного податку четвертої групи для земель водного фонду (внутрішніх водойм, озер, ставків, водосховищ) є нормативна грошова оцінка ріллі в області, з урахуванням коефіцієнта індексації, визначеного за станом на перше січня базового податкового (звітного) року відповідно до порядку, встановленого Кодексом.

Згідно з пунктом 293.9 статті 293 для платників єдиного податку четвертої групи розмір ставок податку з одного гектара сільськогосподарських угідь та/або земель водного фонду залежить від категорії (типу) земель, їх розташування та становить (у відсотках бази оподаткування):

— для ріллі, сіножатей і пасовищ (крім ріллі, сіножатей і пасовищ, розташованих у гірських зонах та на поліських територіях, а також сільськогосподарських угідь, що перебувають в умовах закритого ґрунту) — 0,95;

— для ріллі, сіножатей і пасовищ, розташованих у гірських зонах та на поліських територіях, — 0,57;

— для багаторічних насаджень (крім багаторічних насаджень, розташованих у гірських зонах та на поліських територіях) — 0,57;

— для багаторічних насаджень, розташованих у гірських зонах та на поліських територіях, — 0,19;

— для земель водного фонду — 2,43;

— для сільськогосподарських угідь, що перебувають в умовах закритого ґрунту, — 6,33.

Фото сектору комунікацій ГУ ДФС у Тернопільській області