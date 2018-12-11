На призи від Миколая

Святий Миколай Чудотворець уже почав навідуватися в гості до діток із Тернопільщини. Минулих суботи-неділі, скажімо, в спортивному манежі Тернопільського національного педагогічного університету імені В. Гнатюка пристрасно вболівав за юних прихильників «королеви спорту», які сперечалися за нагороди чемпіонату області з легкої атлетики в приміщенні серед вихованців ДЮСШ на його призи.

Близько двох сотень юних атлетів із десятьох навчальних спортивних закладів краю віком до тринадцяти років визначили найсильніших у бігу на 60 і 300 метрів, спортивній ходьбі на один кілометр, стрибках у довжину та висоту. В проведених же на відкритому повітрі змаганнях штовхальників ядра і метальників списа взяли участь юнаки й дівчата віком до шістнадцяти років.

Окрім популяризації легкої атлетики, традиційні зимові старти цінні і тим, що тренери мають можливість перевірити в змагальній атмосфері підопічних із груп початкової підготовки, залучити їх до більш серйозних тренувань. Переможців і призерів нагородили грамотами, медалями, солодкими призами від святого Миколая, якими забезпечило управління фізичної культури та спорту Тернопільської облдержадміністрації, пам’ятними сувенірами від місцевого осередку НОК України в Тернопільській області.

А віце-президент федерації легкої атлетики Тернопільської області Володимир Місько потурбувався про те, аби і під час змагань юні спортсмени досхочу поласували солодощами і напоями від партнерів федерації.

Л. ДАХНОВСЬКИЙ,

відповідальний секретар федерації легкої атлетики Тернопільської області.

На фото: під час змагань із метання списа; лауреати змагань зі спортивної ходьби разом з Вірою ЗОЗУЛЕЮ і Леонідом ДАХНОВСЬКИМ.

Фото з архіву федерації