На Тернопільщині експериментуватимуть із реформою районів

Згідно з Концепцією реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні будуть проводити реформу адміністративно-територіального устрою.

Наразі на розгляді в парламенті перебуває оновлений варіант законопроекту «Про засади адміністративно-територіального устрою».

Наразі обрано чотири області, які стануть пілотними в реалізації реформи.

«Донецька, Харківська, Луганська і Тернопільська області визначені пілотними в Україні по реформі адміністративно територіального устрою на рівні реформуванні районів. Це має стати основою для моделі устрою для всіх інших областей, які мають провести таку реформі до виборів 2020 року», – повідомив на своїй сторінці у Facebook Володимир Плетюк.

Скріншот із сайту українського парламенту