Наймолодша в історії

Понад дві сотні атлетів із вісімнадцяти областей нашої держави сперечалися за нагороди кубка України з пауерліфтингу. Змагання, як і зазвичай останнім часом, відбулися в Коломиї Івано-Франківської області.

І, також уже традиційно, без нагород не залишилися «ліфтери» з Тернопільщини. В суперечці дівчат, чия вага не перевищує 47 кілограмів, не було рівних вихованці Тернопільської ОДЮСШ із літніх видів спорту Марії Полянській. Причому п’ятнадцятирічна атлетка вперше виконала норматив майстра спорту. Як повідомив старший тренер збірної області Ігор Лисий, Марія стала наймолодшим майстром спорту в історії пауерліфтингу краю.

На п’єдестал же пошани кубкових стартів піднялися ще двоє вихованців нашого навчального спортивного закладу. Турнір юнаків у ваговій категорії до 105 кілограмів тріумфально завершився для Вадима Гаврилюка. Срібною ж призеркою змагань юніорок вагою до 72 кілограмів стала Альона Канюка.

Тренує тернопільських атлетів Андрій Злочовський.

А. ЯЦИНА,

заступник директора Тернопільської ОДЮСШ із літніх видів спорту.

На фото: на верхній сходинці п’єдесталу пошани — Марія ПОЛЯНСЬКА. Поруч зі спортсменкою один з її наставників Ігор ЛИСИЙ.

Фото з архіву навчального спортивного закладу