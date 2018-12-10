Немає декларації – плати! В амбулаторіях поширюють серед пацієнтів новий фейк

В. о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун розвінчала новий міф про платну медицину.

«Закінчується перший етап реформи в охороні здоров’я. В зв’язку з цим, з 2019 року прийом сімейного лікаря та всі медичні послуги будуть платні для пацієнтів, які не підписали декларацію з сімейним лікарем» — бачили такі оголошення? Це неправда», – днями оприлюднила таку інформацію на своїй сторінці в. о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун.

Вона повідомила, що схожі оголошення отримує від пацієнтів амбулаторій різних міст України.

«Це або погана поінформованість керівництва медзакладів щодо змін або один із дуже невдалих проявів конкуренції за пацієнта, – зауважила Уляна Супрун. – Сьогодні Міністерство охорони здоров’я України надіслали листа у департаменти та управління охорони здоров’я всіх регіонів України з роз’ясненням. Сподіваюся на місцях оперативно донесуть цю інформацію до медзакладів. Також поділіться цим з друзями, щоби нікого не було введено в оману!»

Фото з профілю Уляни Супрун у Facebook